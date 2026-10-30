Дослідники пов’язали YAP/TAZ із захистом пухлин від імунітету — News-Medical

Дослідники Університету Хіросіми в Японії разом із міжнародними колегами з’ясували, що надмірна активність білків YAP і TAZ може допомагати пухлинним клітинам уникати імунної атаки. Як повідомляє News-Medical, активність цих білків була пов’язана одночасно з геномною нестабільністю клітин і посиленням експресії PD-L2 — білка, який пригнічує атаку Т-клітин.

Як пухлини пригнічують Т-клітини

YAP і TAZ беруть участь у регуляції росту клітин. Їхню активність, зокрема, стримують регулятори LATS1 і LATS2 у сигнальному шляху Hippo. Коли клітини втрачають LATS1/2, активність YAP/TAZ зростає. Раніше ці білки вже пов’язували зі стимулюванням росту пухлин, однак їхню роль в уникненні імунної відповіді досліджували менш детально.

У лабораторних дослідах на клітинах плоскоклітинного раку голови та шиї втрата LATS1/2 підвищувала стійкість пухлинних клітин до атаки генетично сконструйованих Т-клітин, здатних розпізнавати білок EGFR. Видалення PD-L2 робило такі клітини вразливішими до Т-клітинної атаки, що вказує на роль цього білка в імунному уникненні.

Водночас втрата LATS1/2 супроводжувалася більшою геномною нестабільністю, пошкодженнями ДНК та збільшенням кількості мутацій. За висновком авторів, ці зміни потенційно можуть зробити пухлинні клітини помітнішими для CD8+ Т-клітин.

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Зв’язок з імунотерапією

Учені також проаналізували дані 1662 пацієнтів із різними видами поширеного раку, які отримували інгібітори контрольних точок імунної відповіді. Пухлини зі змінами у вибраних генах шляху Hippo — FAT1, NF2, LATS1, LATS2 та YAP1 — були пов’язані з кращою загальною виживаністю після такої терапії, ніж пухлини без цих змін. У них також фіксували більше мутацій і вищий показник мутаційного навантаження пухлини.

Автори наголошують, що клінічний аналіз не доводить причинного зв’язку між активацією YAP/TAZ, PD-L2 та кращими результатами лікування. У наборі даних не вимірювали одночасно активність YAP/TAZ, рівень PD-L2 та інфільтрацію пухлин імунними клітинами.

Дослідження опублікували в журналі Communications Biology. Науковці припускають, що зміни шляху Hippo та пов’язана з ними гіперактивація YAP/TAZ у майбутньому можуть стати прогностичними маркерами для добору пацієнтів до терапії інгібіторами контрольних точок. Для клінічного застосування висновки ще потребують перевірки в незалежних групах пацієнтів.

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