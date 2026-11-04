Науковці Boston Children's Hospital встановили, що ген ZFX регулює активність багатьох генів, пов’язаних з аутизмом, і може бути одним із чинників відносного захисту жінок від тяжких симптомів цього стану. Результати дослідження, опублікованого в журналі Nature, повідомляє News-Medical.

Спільна реакція генів

Команда під керівництвом керівника відділу генетики та геноміки Крістофера Волша дослідила низку генів, пов’язаних з аутизмом, у моделі людських клітин. У більшості випадків порушення різних генів спричиняло подібні зміни в активності генів.

Дослідники назвали це транскриптомною конвергенцією. За їхніми спостереженнями, зниження активності одного гена, пов’язаного з аутизмом, супроводжувалося зниженням активності багатьох інших таких генів. На думку авторів, це може пояснювати, чому рідкісні мутації в різних генах можуть призводити до подібних проявів стану.

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Роль X-хромосоми

Автори також вивчали можливий зв’язок із так званим жіночим захисним ефектом. За наведеними в матеріалі даними, аутизм трапляється у чоловіків у чотири-п’ять разів частіше, ніж у жінок.

У жінок є дві X-хромосоми, однак у кожній клітині більшість генів однієї з них вимикається. Водночас понад 60 генів X-хромосоми уникають цього процесу, зокрема й ZFX. Через це експресія ZFX у жінок вища, оскільки ген експресується з обох X-хромосом.

Дослідники виявили, що ZFX регулює експресію багатьох генів, пов’язаних з аутизмом. На їхню думку, вища активність ZFX у жінок потенційно може послаблювати наслідки мутацій у таких генах. Автори припускають, що надалі це може відкрити можливості для розроблення терапій, спрямованих одразу на кілька генетичних механізмів, проте такий підхід потребує подальших досліджень.

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