Дослідники простежили поширення HSV-1 у тривимірній моделі шкіри — News-Medical

Науковці з Центру молекулярної медицини Макса Дельбрюка та Університетського медичного центру Гамбург-Еппендорф простежили поширення вірусу простого герпесу типу 1, або HSV-1, між клітинами в органоїдах людської шкіри. Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показало, що різні типи клітин по-різному реагують на інфекцію, повідомляє News-Medical.

Тривимірна модель шкіри

Дослідники використали органоїди шкіри з волосяними фолікулами. Ця тривимірна модель відтворює багато особливостей людської шкіри, зокрема містить клітини епідермісу й дерми, волосяні фолікули та нервоподібні клітини. На відміну від пласких клітинних культур, вона дала змогу відстежити інфекцію одразу в кількох шарах і типах тканин.

На ранньому етапі інфекції велику кількість вірусу виявили у фібробластах дерми — клітинах сполучної тканини. У базальних кератиноцитах нижнього шару епідермісу та в кількох типах клітин волосяних фолікулів вірусне навантаження було відносно нижчим, навіть коли поруч були інфіковані клітини. До волосяних фолікулів і сенсорних нейронів HSV-1 діставався пізніше, що, за висновком авторів, може вказувати на певну внутрішню стійкість цих клітин до вірусу.

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Сигнали на межі інфекції

Команда поєднала візуалізацію із просторовою транскриптомікою — методом, який визначає активність генів в окремих клітинах зі збереженням їхнього розташування в тканині. Це дозволило проаналізувати ділянку, де вірус щойно досягав нових клітин.

На цій межі інфекції фібробласти дерми активували ген IER3, який реагує на HSV-1. Базальні кератиноцити посилювали експресію IRF3 — регулятора противірусного захисту. Також вчені виявили просторово скоординовану активацію представників родини сигнальних молекул TNF, що активують імунну систему.

У майбутньому моделі органоїдів, які міститимуть імунні клітини та кровоносні судини, можуть допомогти вивчати контроль HSV-1 до його потрапляння до нервів, відмінності у здатності клітин стримувати вірус, а також пошкодження тканин, пов’язані з інфекцією та запаленням.

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