Дослідники розробили ШІ для розрізнення епілепсії та функціональних нападів — News-Medical

Дослідники розробили систему штучного інтелекту EpiScreen, яка за неструктурованими записами в електронних медичних картках допомагає відрізняти епілепсію від психогенних неепілептичних нападів. Ретроспективне дослідження охопило 13 633 записи пацієнтів із двох медичних установ, повідомляє News-Medical.

Аналіз медичних записів

Для навчання та перевірки EpiScreen використали 3451 запис із бази MIMIC-IV медичного центру Beth Israel Deaconess і 10 182 записи з репозиторію клінічних даних Університету Міннесоти. Мітки для даних відповідали остаточним діагнозам, задокументованим лікарями. Пацієнтів із одночасною епілепсією та психогенними неепілептичними нападами до аналізу не включали.

Систему створили на основі кількох великих мовних моделей, адаптованих для роботи з медичними текстами. Найкращі варіанти EpiScreen показали площу під ROC-кривою до 0,992 під час тестування в межах однієї установи та до 0,980 під час перевірки на даних іншої установи. Цей показник відображає здатність моделі розрізняти два стани за різних порогів класифікації.

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Оцінка за участю неврологів

У ретроспективній оцінці 300 випадків чотири медичні команди, до яких входили шість лікарів-ординаторів з неврології та двоє старших лікарів, аналізували записи пацієнтів. Самостійно EpiScreen досяг точності класифікації 81,0%. Точність старших лікарів без допомоги системи становила 81,7%, а груп ординаторів — від 76,3% до 79,3%; статистично значущої різниці між цими результатами не зафіксували.

Коли медикам показували прогноз ШІ та речення із записів, які найбільше вплинули на висновок алгоритму, точність груп ординаторів зросла до 87,7–89,0%, а старших лікарів — до 89,3%. Водночас не всі діагнози були підтверджені відеоелектроенцефалографією — діагностичним стандартом для розмежування цих станів.

Автори розглядають EpiScreen як інструмент підтримки клінічних рішень до проведення підтвердного обстеження, а не як його заміну. Для оцінки роботи системи в повсякденній медичній практиці потрібні проспективні дослідження в реальному часі.

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