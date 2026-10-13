Дослідники розробили ШІ-систему для прогнозування епілептичних нападів — News-Medical

Дослідники розробили систему CMS-NAS для прогнозування епілептичних нападів за даними електроенцефалографії. Вона поєднує згорткові нейронні мережі, Mamba та спайкові нейронні мережі й автоматично шукає архітектуру моделі, що має збалансувати точність прогнозу та розмір моделі, повідомляє News-Medical.

Поєднання трьох типів мереж

Епілепсія вражає приблизно 50 мільйонів людей у світі. ЕЕГ дає змогу в реальному часі реєструвати електричну активність мозку та застосовується для діагностики й моніторингу хвороби. Водночас такі сигнали є нестаціонарними, зашумленими та суттєво відрізняються в різних людей, що ускладнює їхню ручну інтерпретацію.

У межах CMS-NAS розробники створили два гібридні блоки — ConvSpike і MambaSpike. Вони поєднують елементи згорткових, Mamba та спайкових нейронних мереж у просторі пошуку, призначеному для прогнозування нападів.

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Пошук моделі за даними ЕЕГ

Спочатку система перетворює багатоканальні сигнали ЕЕГ на часово-частотні представлення за допомогою короткочасного перетворення Фур'є. Далі вона формує набір можливих архітектур, навчає та оцінює кожну з них. Моделі з кращими показниками відбирають для створення наступних поколінь через схрещування та мутації.

Простір пошуку містить близько 1,74 × 1017 можливих архітектур. Для оцінювання прогнозів дослідники використовували AUC, чутливість, частоту хибнопозитивних спрацювань за годину міжнападової ЕЕГ та порівняння з випадковим прогнозуванням. Вищі значення AUC і чутливості, а також нижча частота хибних тривог вважаються кращими показниками.

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