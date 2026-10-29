Дослідниця колоректального раку Кіммі Нґ опублікувала в журналі Nature Medicine дослідження, у якому представлено новий атлас колоректальних пухлин. Він містить дані про 189 новоутворень у пацієнтів віком від 20 до 90 років і має допомогти науковцям детальніше дослідити біологічні відмінності між раком у молодших і старших людей.

Дані про 189 пухлин

Як повідомляє STAT News, це найбільша біологічна база даних такого типу для колоректального раку. Дослідники називають її одноклітинним атласом пухлин. Технологія, застосована Нґ та її колегами, також має допомогти краще врахувати змінні, які ускладнювали попередні дослідження.

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Рак у молодших пацієнтів

Колоректальний рак раннього початку зазвичай визначають як захворювання, діагностоване в людей віком до 50 років. Науковці давно припускали, що такі пухлини можуть біологічно відрізнятися від новоутворень у старших пацієнтів, оскільки молодших людей часто складніше лікувати.

Таких пацієнтів нерідко діагностують на пізніших стадіях, а їхні пухлини мають агресивніші ознаки. Нґ зазначила, що виживаність у наймолодших пацієнтів — віком до 35 років — може бути нижчою, ніж у людей у віці 40 або 60 років, попри інтенсивніше лікування та загалом кращий початковий стан здоров’я.

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