Дослідники у Швеції виявили зміни в тканинах яєчників під дією MEHP — ScienceAlert

Команда Каролінського інституту та пов’язаного з ним шпиталю у Швеції встановила, що MEHP — продукт перетворення поширеного пластифікатора DEHP в організмі — змінював експресію генів у клітинах зразків тканини людських яєчників у лабораторних умовах. Такі зміни можуть свідчити про вплив речовини на нормальну функцію клітин. Дослідження опублікували в журналі eBioMedicine, повідомляє ScienceAlert.

DEHP, або ді(2-етилгексил)фталат, додають до матеріалів для надання гнучкості. Його, зокрема, використовують у ПВХ-трубах, харчовій плівці, шторках для душу, медичних трубках і клеї для вій. Після потрапляння в організм, зокрема з їжею чи водою, DEHP ферментативно перетворюється на MEHP. Попередні дослідження in vitro та на тваринах вказували, що цей метаболіт може порушувати роботу ендокринної системи та потенційно впливати на фертильність.

Експеримент із тканинами семи донорів

Науковці вирощували в лабораторії зразки тканини яєчників від семи донорів. П’ятеро надали тканини під час операції з видалення яєчників у межах гендерно-афірмативної допомоги, ще у двох зразки взяли під час біопсії при плановому кесаревому розтині. Жоден із донорів не мав в анамнезі захворювань яєчників і не курив на момент забору тканин, хоча кілька людей курили раніше.

Упродовж шести днів зразки обробляли або розчинником без MEHP, або MEHP у концентраціях 20,51 наномоля на літр та у тисячу разів вищій. Нижчу концентрацію автори назвали епідеміологічно релевантною, тобто такою, що більше відповідає реалістичному рівню впливу.

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Можлива чутливість гліальних клітин

За допомогою секвенування окремих клітин дослідники детально проаналізували реакцію тканини одного 23-річного донора. Вони зафіксували відмінності в експресії генів між контрольною групою та групами, що зазнали впливу MEHP, у всіх семи досліджених типах клітин. У більшості з них кількість генів зі зміненою експресією зростала зі збільшенням дози речовини.

Зміни стосувалися шляхів, пов’язаних із підтриманням структури клітин, адгезією та окисним фосфорилюванням — важливою частиною вироблення енергії. Вплив MEHP також знижував здатність клітин взаємодіяти між собою, причому сильніше за вищої концентрації.

Старша авторка роботи, репродуктивна біологиня Паулііна Дамдімопулу, зазначила, що гліальні клітини — клітини нервової системи, нещодавно виявлені в яєчниках, — могли бути особливо чутливими до MEHP. Автори наголосили, що результати слід відтворити на тканинах значно більшої кількості людей. Зокрема, п’ятеро донорів, які проходили гендерно-афірмативну операцію, отримували андрогенну терапію протягом трьох-восьми років, що може впливати на стан яєчників.

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