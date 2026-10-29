Дослідники Комплексного онкологічного центру Джонссона при UCLA Health у Лос-Анджелесі з’ясували, що тимчасова активація білка p53 під час підготовки інженерних Т-клітин може посилювати їхню протипухлинну активність. У лабораторних тестах такі клітини ефективніше знищували клітини меланоми та мали ознаки потенційно тривалішої імунної відповіді, повідомляє News-Medical.

Як тестували підхід

Результати дослідження опублікували у журналі Frontiers in Immunology. Науковці взяли людські Т-клітини та обробили їх навтемадліном — дослідницьким препаратом, який блокує білок MDM2. У нормі MDM2 стримує рівень p53, тому його блокування підвищує активність p53.

Після цього Т-клітини генетично модифікували так, щоб вони розпізнавали білок, наявний на певних клітинах меланоми. Дослідники порівняли оброблені та необроблені клітини за розвитком, енергетичними характеристиками і здатністю знищувати пухлинні клітини. За процесом спостерігали майже сім днів за допомогою спеціалізованого обладнання для візуалізації.

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Менше ознак виснаження

Т-клітини, підготовлені з навтемадліном, частіше перетворювалися на центральні Т-клітини пам’яті. Такі клітини мають вищу здатність виживати та розмножуватися після повторної зустрічі зі своєю мішенню. Вони також демонстрували менше молекулярних ознак виснаження — стану, за якого імунні клітини поступово втрачають здатність розмножуватися й атакувати пухлину.

Крім того, оброблені клітини мали більші енергетичні резерви та частіше виробляли інтерферон-гамма і гранзим B — білки, що беруть участь у координації імунної атаки та знищенні клітин-мішеней. Приблизно через 40 годин після початку експерименту вони почали ефективніше знищувати ракові клітини, ніж необроблені Т-клітини, і зберігали цю перевагу до завершення спостереження.

Важливе значення має доза

Дослідники зазначили, що ефект залежав від концентрації препарату. Нижчі концентрації навтемадліну сприяли формуванню Т-клітин пам’яті без істотного зменшення кількості життєздатних клітин, тоді як за вищих концентрацій гинуло більше клітин. Автори роботи припускають, що додавання такого препарату на етапі виробництва клітинних терапій потенційно може покращити наявні CAR-T- та TCR-терапії без додаткових генетичних модифікацій.

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