Дослідники виявили макрофаги CD74, що сприяють остеоартриту — News-Medical

Дослідники виявили популяцію запальних макрофагів, що підтримує запалення в синовіальній оболонці суглобів і сприяє розвитку остеоартриту. Як повідомляє News-Medical, у дослідах на мишах націлювання на ці імунні клітини зменшило запалення та уповільнило прогресування хвороби.

Клітини на межі хряща

Команда під керівництвом Руї Пенга проаналізувала імунні клітини в синовіальних тканинах мишей і зразках пацієнтів з остеоартритом за допомогою одноклітинного РНК-секвенування. Науковці виявили запальну групу макрофагів, які експресують білок CD74. Ці клітини збільшувалися чисельно та накопичувалися на межі між синовіальною тканиною і хрящем.

Подальші експерименти показали взаємодію CD74 з ферментом ENO2. За висновком авторів, ця взаємодія переводила макрофаги у стан активного запалення та метаболічної гіперактивності. Запалення синовіальної оболонки пов’язують із прогресуванням остеоартриту, оскільки воно сприяє пошкодженню хряща та порушенню нормальної структури кістки.

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Наночастинки з РНК

Дослідники також створили ліпідні наночастинки з РНК для пригнічення CD74. Вони спрямовувалися до макрофагів, що несуть CD74, і знижували їхню запальну активність у лабораторних умовах. У мишей цей підхід послабив запалення синовіальної оболонки та уповільнив прогресування захворювання.

Роботу опублікували в журналі Science Translational Medicine. Автори зазначили, що цільова нанотерапевтична платформа може бути корисною для подальших досліджень інших хронічних метазапальних розладів, пов’язаних із метаболічним перепрограмуванням макрофагів.

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