Дослідники виявили різну генетичну еволюцію рецидивних гліом — News-Medical

Міжнародна група дослідників проаналізувала генетичні зміни IDH-мутантних гліом після рецидиву та встановила, що два типи цих пухлин розвиваються за різними сценаріями. У роботі, опублікованій у журналі Nature, науковці порівняли зразки пухлин до та після рецидиву у 183 пацієнтів.

Дані понад 500 операцій

Дослідження провели на основі даних міжнародного консорціуму Glioma Longitudinal Analysis (GLASS). Науковці з The Jackson Laboratory, Єльського університету та інших установ проаналізували матеріали, зібрані під час понад 500 операцій у Північній Америці, Європі, Азії, Австралії та Південній Америці.

IDH-мутантні гліоми визначаються мутаціями в гені ізоцитратдегідрогенази. Вони переважно вражають людей віком від 30 до 40 років, майже завжди рецидивують і з часом можуть переставати реагувати на терапію. Як повідомляє News-Medical, дослідники змогли безпосередньо простежити, як новоутворення змінювалися після лікування та повторної появи.

Різні сценарії для двох типів пухлин

Олігодендрогліоми під час рецидиву частіше набували нових мутацій у генах, що сприяють росту пухлини. Водночас астроцитоми були більш схильні до масштабних хромосомних змін: вони втрачали або набували великі ділянки ДНК у процесі прогресування хвороби.

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У зразках рецидивних пухлин також виявили характерні генетичні сліди, пов’язані із застосуванням хіміотерапевтичного препарату темозоломіду. Автори зазначили, що стандартне лікування може впливати на генетичні зміни, яких набувають пухлини під час рецидиву.

Деякі з виявлених змін були пов’язані з гіршими результатами. Для астроцитом масштабні хромосомні порушення, зокрема подвоєння повних наборів хромосом, а також випадки фрагментації та повторного збирання хромосом, асоціювалися з коротшою виживаністю після рецидиву. В олігодендрогліомах із гіршими результатами пов’язували окремі нові зміни, що стосуються неконтрольованого росту клітин.

Дослідження зосереджувалося на змінах після променевої та хіміотерапії. Автори вважають, що зібрані дані можуть допомогти точніше добирати підходи до лікування різних типів гліом з урахуванням їхньої генетичної еволюції.

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