Дослідники виявили утворення реактивних сполук на мікропластику у воді — Ars Technica

Науковці виявили, що на межі частинок мікропластику й води можуть утворюватися гідроксильні радикали — високореакційноздатні активні форми кисню. Це показали експерименти команди хіміка Вея Міня з Колумбійського університету, повідомляє Ars Technica. Водночас автори наголошують: питання про те, чи можуть мікропластики безпосередньо спричиняти хвороби у людей, досі вивчають.

Радикали на поверхні частинок

Під час одного з дослідів учені змішали полістироловий порошок із водою, що містила жовтий барвник метиловий оранжевий. За 10 днів розчин майже знебарвився та втратив близько 90% барвника, який руйнується під дією активних форм кисню. В етанолі та інших розчинниках барвник залишався незмінним, що вказало на роль води в цьому процесі.

Електронний спіновий резонанс підтвердив наявність у суміші води й полістиролу гідроксильних радикалів. Інший метод — флуоресцентний сенсор — показав, що сигнал накопичувався саме на поверхні пластикових частинок.

Дослідники перевірили шість поширених типів пластику: поліетилен, поліпропілен, полістирол, ПВХ, ПЕТ і акрил. Усі вони утворювали радикали, однак найбільшу активність показали гідрофобні поліетилен і поліпропілен. Найменш активними були ПЕТ і акрил, хімічні групи яких притягують воду.

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Вплив на білки та клітини

За припущенням команди, біля водовідштовхувальної пластикової поверхні змінюється структура кількох шарів молекул води. Моделювання показало, що за таких умов гідроксид-іонам потрібно менше енергії для утворення радикалів. Додатково цьому може сприяти негативний електричний заряд, який пластикова поверхня накопичує у воді.

Щоб перевірити, чи не пояснюються результати забрудненням зразків, науковці застосували кілька незалежних методів виявлення радикалів. Вони також додавали поверхнево-активну речовину, яка покривала пластик і порушувала водний шар біля його поверхні. За збільшення кількості цієї речовини заряд частинок і кількість радикалів зменшувалися. Водночас Вей Мін визнав, що повністю виключити вплив домішок неможливо.

У подальших тестах білок лізоцим утворював агрегати на поверхні пластику, а додавання кофеїну, що поглинає радикали, значною мірою зупиняло цей процес. Еритроцити мишей, які контактували з полістироловими частинками, руйнувалися на фрагменти; рівень пошкодження для різних типів пластику корелював із кількістю утворених радикалів і зберігався в сироватці крові.

Дослідження проводили переважно на свіжому лабораторному порошку, а не на частинках, що тривалий час перебували в довкіллі. Старіші та більш окиснені частинки давали дещо слабші сигнали. Науковці також не оцінювали вплив розміру мікропластику, хоча припускають, що наночастинки з більшою площею поверхні можуть мати сильніший ефект. Наступним завданням команда назвала оцінку внеску цього механізму в біологічні проблеми у тварин і людей.

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