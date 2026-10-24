Дослідники виявили зміни в імунній системі, які можна зафіксувати в крові за десять років до встановлення діагнозу запальних захворювань кишківника. Результати представили 19 жовтня на UEG Week 2026 у Барселоні, Іспанія, повідомляє ScienceDaily. Йдеться про хворобу Крона та виразковий коліт — хронічні стани, пов’язані зі стійким запаленням травного тракту.

Аналіз зразків за десять років

Науковці проаналізували 2 000 зразків сироватки крові 500 людей. До вибірки увійшли 200 учасників, у яких згодом діагностували хворобу Крона, 200 людей, у яких розвинувся виразковий коліт, і 100 здорових учасників, зіставних за віком та статтю.

Для учасників були доступні зразки, взяті на момент встановлення діагнозу, а також приблизно за два, чотири й десять років до нього. Команда дослідила реакції антитіл на близько 357 тисяч антигенів, пов’язаних із бактеріями, вірусами, їжею та імунною системою. Загалом у зразках виявили 123 980 унікальних антитіл.

У людей, які пізніше захворіли, різноманіття антитіл було нижчим, ніж у здорових учасників. Відмінні імунні сигнатури для обох захворювань фіксувалися вже за десять років до діагностування.

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Різні сигнатури захворювань

У людей, у яких згодом діагностували хворобу Крона, були підвищені реакції антитіл на герпесвіруси та бактеріальний флагелін — білок, що входить до структури джгутиків деяких бактерій. Ця ознака була особливо помітною в учасників, у яких на момент діагнозу виявили ускладнену хворобу Крона або ураження клубової кишки. Водночас у міру наближення діагнозу знижувалися реакції на бактерії з капсулою.

Для виразкового коліту дослідники зафіксували інший профіль: посилення реакцій на герпесвіруси й автоантигени, а також послаблення реакцій на капсульні патогени. Моделі машинного навчання за профілем антитіл, отриманим до десяти років до діагнозу, відрізняли майбутні випадки хвороби Крона від здорової контрольної групи з показником AUC 0,90, а виразкового коліту — 0,84. Для розрізнення майбутніх випадків ускладненої хвороби Крона та менш ускладнених випадків показник AUC становив 0,85.

Автори наголосили, що метод ще не готовий для рутинного скринінгу. Наступним кроком має стати перевірка результатів у незалежних, більш різноманітних групах, а також оцінка користі такого тестування разом із генетичними, клінічними та іншими показниками крові.

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