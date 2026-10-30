Дослідники виявили зв’язок між взуттям і будовою надп’яткової кістки — News-Medical

Дослідники Чиказького університету у США виявили відмінності у внутрішній структурі надп’яткової кістки в людей, які зазвичай носять взуття, та тих, хто звично ходить босоніж. Висновки зробили після аналізу зразків за допомогою високороздільної мікрокомп’ютерної томографії, повідомляє News-Medical.

Порівняли 56 скелетів

Команда під керівництвом Ганни Фаррелл вивчила надп’яткові кістки 40 людей із сучасного постіндустріального суспільства, які регулярно носили взуття. Їх порівняли зі зразками 16 представників корінних народів, які звично ходили босоніж: 13 осіб з Андаманських островів в Індійському океані, двох — з півдня Африки та однієї — з Центральної Африки. Зразки надав Музей природної історії в Лондоні.

У людей, які носили взуття, дослідники виявили більше трабекулярної, або губчастої, кісткової тканини в задній частині надп’яткової кістки. Автори припускають, що це може відображати більше навантаження на цю ділянку, зокрема через підняте положення п’яти у взутті. Також у цієї групи було більше трабекулярної тканини з внутрішнього боку кістки, ближче до великого пальця стопи.

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Кістка реагує на навантаження

У людей, які ходили босоніж, більше трабекулярної тканини зафіксували в передній частині надп’яткової кістки. За оцінкою науковців, це може бути пов’язано з навантаженням під час згинання стопи вперед, а також із такими діями, як присідання або лазіння.

Трабекулярна кістка утворює всередині кісток легку сітчасту структуру, що забезпечує опору та амортизацію. Вона може перебудовуватися протягом життя у відповідь на фізичні навантаження — ходьбу, біг, стрибки чи лазіння.

Науковці вважають, що результати допоможуть точніше інтерпретувати будову кісток викопних предків людини та робити висновки про їхню ходу й інші види рухової активності. Дослідження «The impact of footwear on human talar trabecular architecture» опублікували 28 вересня 2026 року в Journal of Anatomy.

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