Дослідники встановили передбачувані траєкторії змін клітин гліобластоми — News-Medical

Дослідники з Європейської молекулярно-біологічної лабораторії, Німецького центру дослідження раку та британського Інституту Велкома Сенгера встановили, що клітини гліобластоми переходять між різними станами не випадково, а за передбачуваними траєкторіями. Вони також з’ясували, що окремі клітинні стани займають конкретні просторові ніші всередині пухлини, повідомляє News-Medical.

Гліобластома є найпоширенішим і найсмертоноснішим типом злоякісної пухлини головного мозку в дорослих. Її клітини суттєво відрізняються одна від одної та можуть змінювати свій стан: частина з них нагадує нервові або стовбурові клітини, інші переходять в агресивний стан, подібний до реакції на ушкодження. Така пластичність допомагає пухлині уникати терапії, яка може діяти лише на певні клітинні стани.

Атлас клітин пухлини

Команда Омера Байрактара проаналізувала ДНК, епігенетичні мітки та РНК у пухлинах 12 пацієнтів. На основі цих даних науковці створили молекулярний атлас гліобластоми, який у матеріалі названо найбільшим на сьогодні. Поєднання одноклітинних даних із просторовою транскриптомікою дало змогу простежити розташування клітин різних станів у пухлині.

Висновки також перевірили на органоїдах, створених із клітин пухлин пацієнтів і вирощених у лабораторії на тривимірному каркасі. У цих моделях виявили траєкторії змін клітинних станів, подібні до тих, що визначили в атласі.

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Штучний інтелект для пошуку регуляторів

Дослідники проаналізували сигнатури регуляції генів у понад мільйоні клітин гліобластоми, отриманих від пацієнтів. Вони виявили структуровану й ієрархічну програму, яка керує пластичністю клітин, а також регулятори, що утримують їх у станах із низькою здатністю до переходів.

Команда Олівера Штегле розробила метод глибокого навчання scDORI, здатний визначати мережі регуляції генів із роздільною здатністю до окремої клітини. Метод зіставляє зміни регуляторів і генів-мішеней у понад мільйоні клітин та визначає, які регулятори спрямовують клітину до конкретного стану.

У дослідах на клітинах пухлин пацієнтів підвищення експресії регулятора MYT1L зменшувало клітинну пластичність і злоякісність пухлини. Після трансплантації модифікованих пухлин мишам їхня виживаність була кращою, ніж у контрольній групі. Результати дослідження опублікували в журналі Nature; автори зазначають, що клінічне застосування підходу може потребувати часу.

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