Дослідники Weill Cornell виявили шлях загибелі бета-клітин — News-Medical

Дослідники Weill Cornell Medicine виявили молекулярний шлях, який сприяє загибелі бета-клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін. Експерименти на доклінічних моделях і клітинах людських панкреатичних острівців показали: блокування окремих білків цього шляху допомагало захистити бета-клітини від надмірного клітинного стресу, повідомляє News-Medical.

Стресова відповідь клітин

Науковці досліджували роль реакції на неправильно згорнуті білки, або UPR. Це клітинна система, яка допомагає впоратися із ситуацією, коли білки накопичуються швидше, ніж можуть бути належно оброблені. Вона тимчасово коригує виробництво білків і активує молекулярні шаперони, що сприяють правильному згортанню білків.

Команда разом із дослідницею Емі Лі з Університету Південної Каліфорнії створила мишей, у бета-клітинах яких був відсутній білок GRP78. За нормальних умов він стримує активність шляхів UPR. За відсутності GRP78 стресова відповідь клітин надмірно посилювалася, а бета-клітини починали гинути. У двотижневому віці у мишей уже фіксували втрату бета-клітин, а через чотири тижні після народження у них розвинувся діабет.

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Роль JNK і p53

Дослідники проаналізували зміни в генах і білках за відсутності GRP78 та встановили значну активацію трьох білків: IRE1α, JNK і p53. За їхніми висновками, надмірна стресова відповідь запускає каскад сигналів: IRE1α активує JNK, а JNK пов’язаний з активацією p53, що сприяє загибелі бета-клітин.

Лікування мишей без GRP78 інгібітором JNK істотно зменшило загибель бета-клітин. Такий самий захисний ефект зафіксували в іншій моделі діабету, де мутація в гені інсуліну призводила до накопичення неправильно згорнутого інсуліну та стресу клітин. У донорських клітинах людських панкреатичних острівців зі зниженим рівнем GRP78 пригнічення JNK або p53 також допомагало запобігати загибелі бета-клітин.

Потреба в подальших дослідженнях

Автори зазначили, що для клінічного застосування необхідно знайти придатний інгібітор JNK. Використана в експериментах речовина діє на кілька форм JNK і може пошкоджувати функцію нирок. Надалі лабораторія планує перевірити, чи захищає пригнічення JNK бета-клітини в інших моделях діабету, зокрема при діабеті 2 типу, пов’язаному з високожировою дієтою, а також дослідити поєднання інгібіторів JNK і p53.

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