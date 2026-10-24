Дослідники Yale з’ясували, як таурин впливає на вікове запалення — News-Medical

Дослідники Єльської школи медицини з’ясували, що амінокислота таурин бере участь у тому, як вроджена імунна система розпізнає сигнали небезпеки та запускає запалення. Результати роботи, опублікованої 23 жовтня в журналі Cell, свідчать, що відновлення рівня таурину в макрофагах може пригнічувати один із механізмів хронічного запалення, пов’язаного зі старінням, повідомляє News-Medical.

Таурин і сигнали небезпеки

Тривале слабке запалення є характерною рисою старіння. Воно пов’язане з постійною активацією вродженої імунної системи, функціональним спадом і хронічними хворобами в літньому віці. Одним із механізмів цього процесу є NLRP3-інфламасома — молекулярний комплекс, який збирається в макрофагах після появи сигналів небезпеки та спричиняє запальну реакцію.

У дослідах із макрофагами в культурі вчені застосовували різні сигнали небезпеки, зокрема бактеріальні токсини. Під час формування комплексів NLRP3 клітини вивільняли до 80% свого таурину. Коли дослідники повертали втрачений таурин до клітин, це пригнічувало подальші запальні реакції, пов’язані з утворенням інфламасоми.

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Спостереження у різних вікових групах

Команда також порівняла сироватку крові людей віком від 20 до 40 років і від 60 до 99 років. Усупереч очікуванням, рівень таурину з віком зростав. Автори припустили, що це може бути невдалою спробою організму послабити запалення.

Додавання таурину до макрофагів пригнічувало активацію NLRP3-інфламасоми. Натомість зниження рівня таурину в макрофагах прискорювало запалення, залежне від NLRP3, навіть у молодих мишей. Дослідники продовжують вивчати, що відбувається з таурином після його виходу з макрофагів і чи можуть ці результати бути корисними для людей старшого віку.

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