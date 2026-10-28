Майже 150 дослідників із понад 30 країн закликали оголосити зміну клімату глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я. Заклик пролунав на тлі зростання смертності від спеки, посух і продовольчої незабезпеченості у світі, повідомляє Deutsche Welle.

Смертність від спеки та посухи

За даними щорічного звіту Lancet Countdown on Health and Climate Change, у 2023 році зміна клімату була причиною понад пів мільйона смертей, пов’язаних зі спекою, а від 2016 року — майже 3 млн. У 2016–2023 роках на зміну клімату припадало 68% смертей, пов’язаних зі спекою, порівняно з 55% у попереднє десятиліття.

Супутникові дані свідчать, що від 2003 року 43% суходолу планети поступово висихає, а 37% стає вологішим. Такі зміни загрожують врожаям, запасам продовольства, доступу до безпечної питної води та санітарії. Спека й посухи у 2024 році додатково підштовхнули майже 128 млн людей до продовольчої незабезпеченості порівняно із середнім показником за 1981–2010 роки.

У звіті також зазначається, що спека коштувала світу орієнтовно 1,07 трлн доларів США втраченого потенційного доходу за минулий рік. У 2025 році через екстремальну спеку було втрачено 573 млрд потенційних робочих годин, найбільше — серед працівників сільського господарства. Вразливі економіки Африки та Південно-Східної Азії втратили до 5% ВВП, тоді як у розвиненіших економіках цей показник становив 0,5%.

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Новий механізм реагування

Автори ініціативи пропонують створити новий інструмент ВООЗ, який допомагатиме державам обмінюватися інформацією, координувати дії, відстежувати загрози та розподіляти фінансування. Механізм мають створити ООН і держави-члени.

На думку дослідників, чинний механізм надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, який застосовували під час пандемії COVID-19 та спалахів mpox, переважно розрахований на короткострокові кризи. Водночас зміна клімату потребує тривалої скоординованої відповіді в різних секторах.

Нині 56 країн мають національні плани адаптації систем охорони здоров’я до хвиль спеки та спалахів хвороб, тоді як у 2015 році таких країн було 14. Проте викопне паливо досі забезпечує понад 80% світового енергопостачання, а пов’язані з енергетикою викиди у 2024 році сягнули рекордного рівня.

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