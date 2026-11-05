Дослідження 1015 людей пов’язало індустріалізацію зі змінами мікробіому — News-Medical

Міжнародне дослідження за участю 1015 дорослих із 12 країн виявило зв’язок між більш індустріалізованим способом життя, меншим різноманіттям кишкових бактерій та вищими показниками кишкового стресу й активності слизового імунітету. Про результати роботи, опублікованої в журналі Cell, повідомляє News-Medical.

Науковці проаналізували дані жителів 35 населених пунктів — від малонаселених сільських громад до густонаселених міст. Учасники повідомили, що не мали хронічних хвороб або інфекцій. Дослідники вивчали склад кишкового мікробіому, харчування, спосіб життя, генетичні дані та фізіологічні показники.

Менше різноманіття та стійкості

Вищий рівень індустріалізації асоціювався зі зменшенням бактеріального різноманіття в кишківнику в різних країнах. Мікробні спільноти учасників з індустріалізованіших середовищ також були більш схожими одна на одну. Комп’ютерне моделювання вказало на нижчу стійкість таких мікробних мереж до змодельованих порушень.

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Спосіб життя та харчування загалом пояснювали більшу частку відмінностей у складі кишкових бактерій, ніж генетика людини. Водночас автори зазначили, що вплив цих чинників частково перетинається, тому повністю відокремити їх неможливо. У мікробіомах індустріалізованих груп також зменшувалася функціональна надлишковість — здатність різних видів бактерій виконувати однакові метаболічні завдання, зокрема розщеплювати складні вуглеводи.

Маркери імунної відповіді

Середній рівень секреторного імуноглобуліну A у зразках калу в учасників з індустріалізованих груп був більш ніж удвічі вищим, ніж у менш індустріалізованих. Рівень хромограніну A — маркера нейроендокринного кишкового стресу — перевищував показники іншої групи більш ніж у вісім разів. Водночас маркер кишкового запалення кальпротектин не продемонстрував однакового зв’язку з індустріалізацією для всієї вибірки.

Дослідники окремо перевірили індекс здоров’я кишкової мікробіоти, створений на даних індустріалізованих популяцій. У шести країнах із менш індустріалізованими спільнотами його медіанний показник дорівнював нулю, оскільки маркери, використані для індексу, часто були рідкісними або відсутніми. Ці результати не означають наявності хвороб в учасників, але вказують на обмежену придатність такого індексу для різних популяцій.

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