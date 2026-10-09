Дослідження: 12% випадків раку у 2024 році пов’язали з інфекціями — News-Medical

У світі у 2024 році з інфекціями були пов’язані приблизно 2,3 млн нових випадків раку, або 12% усіх нових онкологічних випадків. Таких висновків дійшли автори дослідження, опублікованого в The Lancet Oncology, повідомляє News-Medical.

Найбільше випадків дослідники пов’язали з бактерією Helicobacter pylori — близько 760 тис., а також із вірусом папіломи людини — близько 750 тис. Кожен із цих чинників становив приблизно 4% усіх нових випадків раку у світі. Із H. pylori переважно пов’язували рак некардіального відділу шлунка — орієнтовно 700 тис. випадків. ВПЛ найчастіше був пов’язаний із раком шийки матки — близько 600 тис. випадків.

Інші інфекційні чинники

Вірус гепатиту B пов’язали приблизно з 360 тис. випадків раку, вірус Епштейна—Барр — із 260 тис., а вірус гепатиту C — зі 160 тис. Найбільшу частку випадків, пов’язаних із вірусами гепатиту B і C, становив гепатоцелюлярний рак. Для вірусу Епштейна—Барр основним видом пов’язаного раку був рак носоглотки.

Автори використали дані бази Global Cancer Observatory Cancer Today і оцінили захворюваність на рак, пов’язану з 12 інфекційними агентами, які Міжнародне агентство з вивчення раку відносить до канцерогенів групи 1. Розрахунки стратифікували за віком, статтю та країнами, а також узагальнили за рівнями доходу й географічними субрегіонами ООН.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Регіональні відмінності та обмеження

Найбільший тягар раку, пов’язаного з інфекціями, за оцінкою дослідників, припав на Східну Азію — 42% світового показника. Стандартизований за віком рівень захворюваності в регіоні становив 31,9 випадку на 100 тис. людино-років. Вищі за світовий середній показник також мали Африка на південь від Сахари, Південно-Східна Азія, Центральна та Східна Європа.

На країни з низьким і середнім рівнем доходу припало 77% усіх випадків раку, пов’язаних з інфекціями. Дослідники зазначили, що зменшенню цього тягаря можуть сприяти вакцинація проти гепатиту B і ВПЛ, тестування та лікування H. pylori, ВІЛ, гепатитів B і C, а також скринінг передракових уражень, пов’язаних із ВПЛ.

Водночас оцінки залежать від охоплення онкологічними реєстрами та моделювання. Автори вказали на нестачу якісних реєстрових даних у деяких регіонах, зокрема в Африці, і не розраховували інтервали невизначеності через різні джерела даних і методики.

Читай нас у