Дослідження 2,3 млн дітей пов’язало літій у воді з діагнозом WPW — News-Medical

Дослідження за участю понад 2,3 мільйона дітей у Каліфорнії виявило статистичний зв’язок між підвищеними концентраціями літію у водних джерелах округів та вищими шансами діагнозу Вольфа—Паркінсона—Вайта (WPW). Як повідомляє News-Medical, роботу опублікували в журналі The Journal of Clinical Investigation.

Результати аналізу в Каліфорнії

Науковці проаналізували дані пацієнтів віком до 18 років, чий перший запис про звернення до лікарні, відділення невідкладної допомоги або центру амбулаторної хірургії був внесений до бази даних Каліфорнії у 2016–2020 роках. Середній вік пацієнтів на час такого звернення становив 8,2 року. Загалом зафіксували 686 діагнозів WPW, або 0,03% від усіх учасників.

Середні концентрації літію у водних джерелах округів коливалися від 1,49 до 213 частин на мільярд, а медіанний показник становив 12,5 частини на мільярд. У дітей з округів, де рівень літію був не нижчим за 75-й перцентиль — 32,6 частини на мільярд, — скориговані шанси діагнозу WPW були на 60% вищими. За концентрації від 10 частин на мільярд скориговані шанси були вищими на 33%. Цей рівень є орієнтиром для скринінгу, пов’язаним з оцінюванням впливу на здоров’я, але не обов’язковим нормативом для питної води.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Додаткові перевірки

WPW пов’язаний із додатковим електричним шляхом між верхніми та нижніми камерами серця. Така вроджена особливість може бути пов’язана із суправентрикулярною тахікардією. Дослідники також аналізували суправентрикулярну тахікардію, непритомність і відчуття серцебиття: у округах із вищими рівнями літію шанси таких діагнозів були більшими. Водночас автори зазначили, що ці прояви не є специфічними для додаткових електричних шляхів у серці.

Для зовнішньої перевірки автори використали дані понад 1,9 мільйона пацієнтів зі штату Нью-Йорк за 2010–2012 роки. Там проживання у районах із концентрацією літію понад 10 частин на мільярд асоціювалося з підвищенням скоригованих шансів діагнозу WPW на 22%. Водночас зв’язок за порогом 32,6 частини на мільярд не був статистично значущим.

Автори наголошують, що дослідження має спостережний характер і не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Вони не вимірювали індивідуальне надходження літію та вплив речовини на матерів під час вагітності, а на результати могли впливати й інші чинники довкілля.

Читай нас у