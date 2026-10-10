Доступність програм кардіологічної реабілітації у світі не зросла протягом останнього десятиліття, попри збільшення кількості людей із серцево-судинними захворюваннями. Про це йдеться у дослідженні науковців Йоркського університету, повідомляє News-Medical.

Автори зазначають, що після пандемії зменшилася навіть кількість гібридних і альтернативних програм кардіореабілітації, які є дешевшими в організації. Такі програми поєднують заняття в клініці та вдома й можуть передбачати фізичні вправи, навчання здоровому способу життя та консультування щодо подолання стресу.

Майже 7 тисяч програм у 90 країнах

Дослідники виявили близько 7 тисяч програм кардіореабілітації у 90 країнах. Водночас лише 286 із 1233 програм гібридного або альтернативного формату в 40 країнах повідомили, що їхнє надання відшкодовують держава або страхові компанії.

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Загалом гібридні й альтернативні формати становили приблизно третину всіх програм, а відшкодування мали лише близько чверті з них. Кардіореабілітація часто починається під час перебування пацієнта в лікарні, продовжується амбулаторно та може переходити у довгострокову програму вторинної профілактики в громаді.

Бар’єри для пацієнтів

Одними з основних перешкод дослідники назвали нестачу фінансування та персоналу, через що витрати нерідко лягають на пацієнтів. Додатковими бар’єрами є віддаленість центрів реабілітації, транспортна доступність у сільській місцевості, а також необхідність поєднувати лікування з роботою і сімейними обов’язками.

У Канаді у 2023 році зафіксували 72 849 випадків ішемічної хвороби серця та 380 програм реабілітації, у США — 1 144 557 випадків і 2687 програм. В Афганістані за 34 207 випадків не виявили жодної програми, як і в Ефіопії, де зареєстрували 28 903 випадки. Результати опублікували в журналі PLOS One.

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