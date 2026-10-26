Дослідження EMT2 показало вищу виживаність із високими дозами EPA — News-Medical

У Великій Британії у дослідженні третьої фази EMT2 пацієнти з метастазами колоректального раку в печінці, які отримували високі дози ейкозапентаєнової кислоти (EPA) до та після операції, мали вищу загальну виживаність порівняно з групою плацебо. Дані представили на конгресі Європейського товариства медичної онкології ESMO 2026, повідомляє News-Medical.

Результати дослідження

У рандомізованому подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні взяли участь 418 пацієнтів, яким планували резекцію печінки з лікувальною метою. Їх набрали у 13 британських центрах гепатобіліарної хірургії. Учасники отримували або 4 г EPA на добу у формі рецептурного препарату високої чистоти — ікозапенту етилу, або плацебо на основі мінеральної олії.

Лікування починали щонайменше за день до операції та планували продовжувати від двох до чотирьох років, зокрема після прогресування захворювання. Інші види протипухлинного лікування в обох групах загалом були зіставними: ад’ювантну хіміотерапію отримали по 20% пацієнтів.

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Орієнтовна п’ятирічна загальна виживаність становила 62,0% у групі EPA та 45,1% у групі плацебо. Показник небезпеки смерті у групі EPA був на 32% нижчим: відношення ризиків становило 0,68, 95-відсотковий довірчий інтервал — 0,48–0,96, p=0,03. Медіанної загальної виживаності в групі EPA на час аналізу не досягли, тоді як у групі плацебо вона становила 59 місяців.

Виживаність без прогресування

Водночас медіана виживаності без прогресування була подібною: 13,5 місяця у групі EPA проти 12,9 місяця у групі плацебо. Відношення ризиків становило 0,89, а різниця не була статистично значущою. Дослідники також повідомили, що EPA добре переносився: порівняно з плацебо не зафіксували надлишку небажаних явищ, кровотеч чи фібриляції передсердь, а також негативного впливу на якість життя.

Професор Марк Галл із Лідського інституту медичних досліджень Університету Лідса припустив, що можливий ефект може бути пов’язаний із впливом EPA на реакцію організму на рак, зокрема на кахексію. Незалежна експертка, докторка К’яра Кремоліні з Університету Пізи, яка не брала участі у дослідженні, наголосила, що розбіжність між показниками загальної виживаності та виживаності без прогресування потребує обережного тлумачення. За її словами, перед впровадженням такого підходу у повсякденну практику, ймовірно, потрібні підтверджувальні результати.

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