Дослідження ExRad виявило великі відмінності доз КТ між закладами — News-Medical

Дослідження нового показника якості Medicare ExRad виявило суттєву різницю в дозах опромінення, які застосовують різні медичні заклади для однакових комп’ютерних томографічних досліджень. Як повідомляє News-Medical, майже кожне третє зі сканувань, проаналізованих у межах роботи, перевищувало встановлений для відповідного типу обстеження поріг дози.

Дані 254 медзакладів

Роботу «Early Implementation Performance of the CMS Electronic Clinical Quality Measure for Excessive Radiation Dose or Inadequate Image Quality in Diagnostic Computed Tomography: An Evaluation of 254 Facilities» 3 листопада опублікував Journal of the American College of Radiology. Вона охопила 254 лікарні та практики візуалізаційної діагностики, а також 783 634 КТ-сканування дорослих пацієнтів, виконаних упродовж 16 місяців.

Показник ExRad оцінює, чи застосували під час КТ більше випромінювання, ніж потрібно з огляду на показання пацієнта, або чи виявилися зображення надто зашумленими для інтерпретації. За результатами аналізу, 30,7% сканувань перевищили поріг дози для свого типу обстеження. Водночас лише 0,06% досліджень не відповідали вимогам щодо якості зображення.

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Відмінності між типами КТ

Частка сканувань, що перевищили поріг дози, в окремих закладах коливалася від менш ніж 1% до понад 90%. Більшість установ показували добрі результати для одних видів КТ, але значно гірші — для інших: типовий розрив між найкращою та найгіршою категоріями обстежень у межах одного закладу становив 74 відсоткові пункти.

На три поширені типи досліджень — стандартне КТ черевної порожнини й таза, грудної клітки та голови — припадало 72% усіх сканувань, що вийшли за межі порогів. Авторка дослідження, професорка Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Ребекка Сміт-Біндман зазначила, що різницю в дозах можна змінити, а окремі заклади вже досягають майже нульових показників у категоріях, де в інших частка перевищує 90%.

За її словами, сучасне обладнання вже дає змогу знижувати дози, а ключовими є вимірювання та зворотний зв’язок щодо конкретних протоколів. КТ є важливим методом діагностики, однак обстеження з дозою понад рекомендований поріг можуть бути пов’язані з невеликим довічним ризиком раку, зумовленим опроміненням.

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