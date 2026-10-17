Дослідження на мишах виявило два клітинні шляхи розвитку мозку — Live Science

Дослідження раннього ембріонального розвитку лабораторних мишей виявило дві окремі популяції клітин, з яких формуються різні частини нервової системи, включно з мозком. Це ставить під сумнів уявлення, що мозок розвивається з єдиного клітинного джерела, повідомляє Live Science.

Два шляхи розвитку

Автори роботи, опублікованої у вересні в журналі Nature Neuroscience, вивчали гаструляцію — ранній етап розвитку ембріона, коли клітини організовуються в структури майбутніх органів. Дослідники визначили дві групи незрілих клітин, які надалі утворюють тканини нервової системи.

Одна популяція експресувала ген Otx2, пов’язаний із раннім розвитком переднього мозку та частини середнього мозку. Друга експресувала ген Gbx2, що бере участь у розвитку заднього мозку й решти середнього мозку. За даними дослідників, ці популяції залишалися відокремленими під час формування нервової тканини, а не перекривалися.

Команда також проаналізувала хроматин — структуру, що упаковує ДНК у ядрі клітини та регулює доступність генів. У двох груп клітин виявили різні конфігурації хроматину, що, на думку авторів, додатково підтримує висновок про окремі траєкторії розвитку.

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Нейрони для дослідження хвороб

Використавши отримані дані, науковці спрямували людські стовбурові клітини до утворення функціональних рухових нейронів заднього мозку. Ці клітини виробляли білки, характерні для ділянок, що контролюють м’язи обличчя та м’язи, задіяні в ковтанні.

Автори вважають, що результати можуть пояснити попередні труднощі з вирощуванням у лабораторії нейронів заднього мозку. Такі клітини можуть допомогти досліджувати захворювання, за яких рухові нейрони поступово руйнуються, зокрема спинальну м’язову атрофію та бічний аміотрофічний склероз.

Еволюційний контекст

Дослідники також проаналізували раніше опубліковані дані щодо макак, даніо-реріо та курей і виявили у них дві клітинні популяції з експресією тих самих ключових генів. Подібні групи клітин виявили і в жолудевих червів — морських безхребетних, еволюційна лінія яких відокремилася від хребетних близько 550 мільйонів років тому. Автори припускають, що це може свідчити про давню модульну організацію мозку хребетних.

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