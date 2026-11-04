В Австралії дослідники не виявили вимірюваної зміни рівня самотності після виходу людей на пенсію. Як повідомляє News-Medical, науковці під керівництвом Університету Монаша простежили дані 7 434 австралійців віком від 55 до 75 років упродовж майже двох десятиліть.

Спостереження до і після пенсії

Для дослідження використали дані опитування Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA). Учасників оцінювали за три роки до виходу на пенсію та протягом трьох років після нього. Провідний автор Йоганнес Кунц із Центру економіки охорони здоров’я Університету Монаша заявив, що аналіз не підтвердив припущення про ізоляцію після припинення роботи через втрату колег, звичного розпорядку чи професійної ідентичності.

Результати були подібними серед людей із різними доходами, рівнем добробуту та професійним досвідом. За словами Кунца, вихід на пенсію не був пов’язаний із вищою ймовірністю самотності серед людей без партнера, учасників із гіршим станом здоров’я, нижчими доходами або тих, хто залишав робітничі професії. Подібні результати отримали незалежно від того, чи мали учасники онуків, займалися волонтерством або належали до клубів.

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Самотність у старшому віці

Водночас 17,5% опитаних повідомили про високий рівень самотності, зазначивши, що часто почуваються дуже самотніми. Дослідники наголосили, що ця проблема потребує уваги незалежно від переходу на пенсію.

За висновком авторів, самотність має тенденцію поступово зростати з другої половини 60-х років життя. Тому програми підтримки соціальних зв’язків, на їхню думку, варто спрямовувати на пізніший вік загалом, а не лише на момент завершення трудової діяльності. Дослідження опублікували в журналі Scientific Reports.

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