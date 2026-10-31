Дослідження не виявило зв’язку дози ліків із тяжкістю NOWS — News-Medical

Дослідники Медичної школи Університету Меріленду не виявили значущого зв’язку між дозуванням препаратів для лікування розладу, пов’язаного з вживанням опіоїдів, під час вагітності та тяжкістю неонатального синдрому відміни опіоїдів у дітей. Як повідомляє News-Medical, результати не підтримують зменшення дози метадону або бупренорфіну як спосіб запобігти тяжкому синдрому відміни в новонароджених.

Дані 92 вагітностей

У дослідженні проаналізували дані 92 вагітностей. Учасниці щонайменше 30 днів перед пологами отримували метадон або бупренорфін — препарати, що застосовують для лікування розладу, пов’язаного з вживанням опіоїдів. Після народження дитини науковці виміряли в тканинах пуповини концентрації цих ліків та їхніх метаболітів.

Тканини пуповини дають змогу оцінити вплив препаратів на плід протягом останнього триместру вагітності. Автори не виявили статистично значущої різниці в концентраціях медикаментів у пуповині між новонародженими з тяжким синдромом відміни та дітьми з менш тяжкими симптомами.

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Тяжкі симптоми мали близько 44% дітей

Тяжкий синдром відміни, який може супроводжуватися судомами, блюванням, гарячкою або гіпотермією, зафіксували приблизно у 44% новонароджених, включених до дослідження. Такі випадки частіше траплялися серед дітей, які зазнали впливу метадону, ніж бупренорфіну. Водночас зв’язку між дозою препарату, яку отримувала мати, та тяжкістю симптомів у дитини дослідники не встановили.

Науковці зазначають, що неонатальний синдром відміни опіоїдів є складним станом. На його тяжкість можуть впливати фармакологічні відмінності препаратів, процеси в плаценті, розвиток плода та індивідуальна реакція новонародженого. Дози ліків, за висновком авторів, слід добирати для ефективного лікування матері, а не зменшувати з метою запобігання синдрому відміни у дитини.

Дослідницький лист опублікували 29 жовтня в журналі JAMA Network Open. Автори вказали на обмеження роботи, зокрема невеликий розмір вибірки та обмежене расове й етнічне різноманіття її учасників.

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