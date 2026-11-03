Науковці Oregon Health & Science University у США виявили зв’язок між прийомом добавок вітаміну C під час вагітності та менш вираженими негативними емоціями у немовлят віком близько шести місяців. Результати проспективного когортного дослідження, опублікованого в журналі Developmental Psychology, повідомляє News-Medical.

Дані понад 300 учасниць

Дослідники проаналізували дані понад 300 вагітних жінок. Їхній психічний стан оцінювали за стандартизованими шкалами депресії, тривожності та стресу. Дієтологи також неодноразово спілкувалися з учасницями, щоб зібрати дані про харчування та загальне споживання вітаміну C з продуктів і добавок.

Коли дітям виповнилося приблизно шість місяців, опікуни заповнили анкети про поведінкові характеристики й темперамент у домашньому середовищі. За результатами аналізу, вищий рівень стресу під час вагітності був пов’язаний із нижчим споживанням вітаміну C. У цих випадках у немовлят частіше фіксували негативні емоції, зокрема метушливість і дистрес.

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Добавки потребують подальшого вивчення

У статистичному аналізі прийом добавок вітаміну C під час вагітності був значущим посередником зв’язку між пренатальним дистресом і негативними емоціями немовлят. Старша авторка роботи, професорка психіатрії та поведінкової нейронауки OHSU Елінор Салліван зазначила, що харчування може бути чинником, який можливо змінювати за наявності належних ресурсів і підтримки.

Провідна авторка дослідження, асистентка професорки психіатрії OHSU Елізабет Вуд, повідомила, що вагітність підвищує потребу у вітаміні C, а близько 25% вагітних жінок у США споживають його менше, ніж потрібно. Команда планує надалі спостерігати за дітьми, щоб оцінити можливий довгостроковий вплив харчових втручань під час вагітності.

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