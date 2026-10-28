Дослідження оцінило, що 75% померлих ексгравців NFL мали ознаки CTE — The Guardian

У США нове дослідження оцінило, що приблизно 75% колишніх гравців Національної футбольної ліги NFL, які померли протягом 2008–2023 років, мали ознаки хронічної травматичної енцефалопатії (CTE). Це дегенеративне захворювання головного мозку, пов’язане зі змінами мозкової тканини та накопиченням білка тау.

Аналіз даних 2362 гравців

Як повідомляє The Guardian, дослідження опублікували в Jama Network Open. Бостонська команда науковців проаналізувала записи про 2362 померлих колишніх гравців NFL, які в середньому провели в лізі п’ять років.

Для обстеження було передано зразки мозку майже 400 гравців, і у 93,5% цих зразків виявили ознаки CTE. Автори зазначили, що робота стала першою спробою оцінити поширеність хвороби серед усіх колишніх гравців NFL, які померли у визначений період, а не лише серед тих, чий мозок передали для наукового аналізу.

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Зв’язок із деменцією

За оцінкою дослідників, близько 27% колишніх гравців із вибірки мали деменцію. Водночас наявність характерних для CTE змін у мозку не обов’язково означає, що людина за життя матиме деменцію або помітне погіршення когнітивних функцій. У частини людей симптоми можуть не проявитися.

CTE здатна уражати ділянки мозку, що відповідають за емоційний контроль і поведінку. Серед потенційних проявів захворювання називають депресію, проблеми з пам’яттю, різкі зміни настрою та інші поведінкові труднощі. Старший автор дослідження Йоргос Тріподіс заявив, що результати можуть викликати занепокоєння серед живих гравців та їхніх сімей, водночас науковці сподіваються на розвиток діагностики CTE за життя людини й ефективних методів лікування.

За даними авторів роботи, менш ніж 1% зразків мозку з банків мозку, що збирають зразки серед населення, містять ознаки CTE, що значно нижче за оцінений показник серед померлих колишніх гравців NFL.

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