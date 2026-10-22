Науковці дослідили, як мозок обробляє емоційні сигнали з виразів обличчя та голосу. Роботу, опубліковану в Journal of Neuroscience, провели Олів'є Колліньйон із Католицького університету Лувена, Стефанія Маттіоні, яка нині працює в Гентському університеті, та їхні колеги, повідомляє News-Medical.

Емоції поза межами одного чуття

Коли учасники окремо сприймали обличчя або голоси, емоційні вирази викликали активність у широкому спектрі ділянок мозку, пов'язаних з обробкою облич і голосів. Водночас ці зони не обмежувалися лише «своїм» типом інформації: кілька ділянок, вибіркових до облич, містили відомості про емоції, почуті в голосах. Натомість ділянки, пов'язані з голосами, містили інформацію про емоції, побачені на обличчях.

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Схоже кодування сигналів

У деяких мозкових ділянках одна й та сама емоція була представлена подібним чином незалежно від того, чи людина бачила її на обличчі, чи чула в голосі. Коли учасники сприймали обличчя й голоси одночасно, їхнє поєднання змінювало обробку та оцінювання емоцій порівняно з окремим сприйняттям цих сигналів.

Напрям для подальших досліджень

Автори вважають, що системи мозку для обробки облич і голосів взаємодіють, а в окремих зонах подібно представляють емоційний зміст. Це може допомагати людині швидше розуміти емоційний стан співрозмовника, поєднуючи міміку з тоном голосу. Результати також можуть стати основою для майбутніх досліджень механізмів, які можуть бути порушені в людей, яким складно інтегрувати соціальні сигнали.

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