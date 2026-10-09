Дослідження показало передачу саркоми між близнючками до народження — ScienceAlert

Дослідження показало, що рак у двох ідентичних близнючок не виник незалежно: пухлина почалася в однієї дитини та передалася іншій ще до народження. Про результати роботи, опублікованої в Nature Communications, повідомляє ScienceAlert.

На 33-му тижні вагітності МРТ плода виявила утворення на обличчі однієї із сестер. Через тиждень дівчаток народили достроково, а пухлини виявили в обох дітей. Пухлини класифікували як недиференційовані саркоми. Усі досліджені зразки пухлин мали однакове злиття генів MN1 і ZNF341.

Генетичні сліди клітин

Науковці секвенували 10 зразків пухлин, 12 зразків нормальних тканин близнючок, 11 зразків плаценти та ще 12 зразків плацентарних тканин, збагачених клітинами, що беруть участь у формуванні плаценти. Хоча ідентичні близнюки походять з однієї заплідненої яйцеклітини, під час розвитку в їхніх клітинах виникають зміни ДНК. Такі зміни допомагають простежити походження клітин і відрізнити клітинні лінії однієї сестри від іншої.

Аналіз засвідчив, що рак виник у близнючки А, в якої була пухлина на обличчі. Ракові клітини поширилися в її організмі, а згодом потрапили до близнючки Б. У пухлинах другої сестри виявили генетичні маркери, що належали клітинам першої.

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Імовірний шлях передачі

Дослідники вважають, що клітини, найімовірніше, поширилися через спільну плаценту. Водночас генетичний аналіз не показує безпосередньо ні переміщення клітин, ні точного маршруту. За оцінкою, заснованою на припущенні про сталий темп накопичення мутацій, пухлина могла виникнути наприкінці першого триместру, а передача клітин — відбутися наприкінці другого триместру.

У зразку селезінки близнючки А також виявили ознаки руху нормальних клітин у протилежному напрямку: приблизно 75% досліджених клітин могли походити від її сестри. Це узгоджується зі змішуванням клітин крові між близнючками. Обидві дівчинки, Амелія та Амая, померли невдовзі після народження; родина дала згоду на посмертне дослідження.

Автори зазначають, що йдеться про один випадок. Він не визначає частоту таких передач і не означає, що рак в одного близнюка обов’язково передається іншому. Дослідники розглядають це як рідкісну подію.

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