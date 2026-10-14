У Швейцарії дослідники Університету Базеля встановили, що окиснювальний потенціал частинок із вихлопу невеликого авіаційного реактивного двигуна суттєво зростав у процесі атмосферного старіння. Цей показник характеризує здатність частинок спричиняти окиснювальний стрес, який пов’язують із запаленням і ризиками для дихальної та серцево-судинної систем, повідомляє News-Medical.

Імітація атмосферних процесів

Команда під керівництвом професора Маркуса Кальберера досліджувала, як із часом змінюється окиснювальний потенціал дрібнодисперсних частинок із викидів авіаційного двигуна та суднового дизельного двигуна. За допомогою фотохімічного реактора науковці моделювали процеси, яких такі частинки зазнають в атмосфері протягом від одного до 12 днів.

Для порівняння свіжих викидів і частинок після атмосферного старіння застосували прилад Online Oxidative Potential Ascorbic Acid Instrument, розроблений в Університеті Базеля. За його допомогою оцінювали окиснювальні властивості викидів.

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Різниця між двома типами викидів

За результатами експерименту, властивості викидів суднового двигуна, пов’язані зі здоров’ям, з плином часу залишалися переважно стабільними. Натомість окиснювальний потенціал частинок авіаційних викидів істотно зростав.

Дослідники пов’язали це зі зміною хімічного складу частинок під час тривалої реакції з компонентами повітря під впливом сонячного світла. Автори наголосили, що оцінювати слід не лише свіжі вихлопні викиди, адже атмосферні процеси можуть змінювати їхні окиснювальні властивості та потенційний вплив на здоров’я. Дослідження опублікували в журналі Environmental Science: Atmospheres.

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