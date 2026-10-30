Дослідження пов’язало активність тромбоцитів із прогресуванням гліобластоми — News-Medical

Дослідники Cleveland Clinic у роботі, опублікованій у журналі Cancer Cell, повідомили, що в людей із гліобластомою тромбоцити активніші. За даними News-Medical, надмірно активні тромбоцити — клітини, що беруть участь у згортанні крові, — можуть сповільнювати роботу Т-клітин, здатних знищувати ракові клітини. На думку авторів, це може сприяти росту пухлини та прогресуванню захворювання.

Роль рецептора PAR4

Команда лабораторії Джастіна Латії досліджувала, зокрема, статеві відмінності при гліобластомі. Роботу очолив постдокторант Ентоні Слоун. Науковці зосередилися на мікрооточенні пухлини, до якого належать тромбоцити та інші клітини.

Дослідники пов’язали гіперактивність тромбоцитів із рецептором PAR4. За активного PAR4 тромбоцити пригнічували певний тип Т-клітин, які зазвичай атакують ракові клітини. У доклінічних моделях блокування цього рецептора знімало таке пригнічення, однак цей ефект спостерігали лише в самок.

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Можливий зв’язок із гормонами

За словами Слоуна, підвищену реактивність тромбоцитів зафіксували як у чоловічих, так і в жіночих доклінічних моделях, але покращення виживаності після впливу на активацію тромбоцитів виявили лише у самок. Дослідники припускають, що це може бути пов’язано з гормонами, зокрема естрогеном.

Автори вважають, що PAR4 може бути важливим для розуміння біології гліобластоми та механізмів згортання крові. Люди з гліобластомою, а також із раком легень, нирок і шлунково-кишкового тракту мають підвищений ризик тромбоемболії легеневої артерії та тромбозу глибоких вен. У Cleveland Clinic зазначили, що такі тромботичні події є другою провідною причиною смерті пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

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