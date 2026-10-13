Спостережне дослідження страхових даних у США виявило зв’язок між експозицією до моноклональних антитіл, спрямованих на пептид CGRP, і приблизно на 40% вищою ймовірністю викидня у перші 20 тижнів вагітності. Дослідження не доводить, що саме ці препарати спричиняють викидень.

Які дані проаналізували

Як повідомляє ScienceAlert, команда епідеміологині Анік Берар із канадського Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine проаналізувала перші 20 тижнів 7579 вагітностей. Дані надали приватні медичні страховики США за 2018–2021 роки.

До вибірки увійшли жінки з діагнозом мігрені або ті, кому протягом шести місяців перед останньою менструацією призначали триптани чи препарати ріжків. Частині з них призначали антитіла до CGRP — еренумаб, фреманезумаб, галканезумаб або ептинезумаб — під час вагітності чи за шість місяців до неї. Дослідники також оцінили експозицію до пропранололу, використовуючи розрахункову кількість днів впливу терапії.

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За результатами, експозиція до антитіл проти CGRP була пов’язана зі зростанням ризику викидня, тоді як для пропранололу такого зв’язку не виявили. Ці препарати застосовують для профілактики мігрені, зокрема як варіант для пацієнтів, яким не допомагають поширені пероральні засоби.

Обмеження дослідження

Автори наголосили, що йдеться про статистичний зв’язок, а не про встановлений причинно-наслідковий ефект ліків. Антитіла до CGRP зазвичай призначають при тяжкій або резистентній до лікування мігрені, тому на результат потенційно могли вплинути й особливості самого захворювання.

Страхові записи не містили даних про тяжкість мігрені, не підтверджували, чи були призначені ліки фактично прийняті, а також не вказували, чи була вагітність запланованою. Крім того, вибірка охоплювала лише комерційно застрахованих людей у США, тому висновки можуть не стосуватися інших груп населення або інших країн. Дослідження опублікували в журналі JAMA Neurology.

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