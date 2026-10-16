Дослідження пов’язало буру жирову тканину з нижчою поширеністю діабету — News-Medical

Дослідники проаналізували дані 101 243 дорослих пацієнтів, яким проводили ПЕТ-КТ, і виявили зв’язок виявленої бурої жирової тканини з нижчою поширеністю низки кардіометаболічних і психіатричних станів. Зокрема, у людей із такою тканиною шанси на цукровий діабет 2 типу були нижчими на 58%, а на хронічну ішемічну хворобу серця — на 47%.

Про результати дослідження, опублікованого в журналі Nature, повідомляє News-Medical. Бура жирова тканина, на відміну від білої, виробляє тепло та витрачає енергію шляхом термогенезу.

Дані сканувань і показники здоров’я

До аналізу увійшли дані пацієнтів, яким проводили ПЕТ-КТ із 18F-фтордезоксиглюкозою від червня 2009 року до липня 2024 року. Для порівняння людей із виявленою бурою жировою тканиною та без неї автори застосували зіставлення за віком, статтю, індексом маси тіла й температурою повітря надворі.

У пацієнтів із бурою жировою тканиною також фіксували нижчі рівні глюкози, глікованого гемоглобіну, тригліцеридів, маркерів запалення та печінкових ферментів. Її наявність асоціювалася з нижчими шансами на депресивні епізоди й тривожні розлади. Ехокардіографія показала нижчі параметри, пов’язані з патологічним ремоделюванням лівого шлуночка.

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Активність тканини та лосартан

Система аналізу зображень на основі штучного інтелекту дала змогу напівавтоматично оцінити метаболічну активність бурої жирової тканини у 8 709 пацієнтів. Найвиразніший зв’язок зі сприятливими кардіометаболічними показниками виявили для активності тканини в пахвових депо; вона також асоціювалася з меншою кількістю вісцерального жиру.

Окремо дослідники проаналізували амбулаторно призначені ліки та виявили позитивний зв’язок між наявністю бурої жирової тканини і блокаторами рецепторів ангіотензину. Для подальших експериментів обрали лосартан — препарат для лікування підвищеного артеріального тиску. У культурах жирових клітин він підвищував рівень білка UCP1 і споживання кисню, а в мишей збільшував енерговитрати за кімнатної температури та за впливу холоду, не спричиняючи вимірюваного зниження ваги.

Автори наголошують, що ретроспективний характер роботи не дозволяє встановити, чи саме бура жирова тканина запобігає хворобам. Дослідження також проводили на даних пацієнтів онкологічного центру, а дію лосартану на буру жирову тканину людини ще не перевіряли у клінічних випробуваннях.

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