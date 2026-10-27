Дослідження пов’язало дим від пожеж під час вагітності з ризиком РАС — News-Medical

У США дослідники під керівництвом Ратґерського університету виявили зв’язок між впливом дрібнодисперсних частинок із диму лісових пожеж під час вагітності та вищою ймовірністю подальшого встановлення діагнозу розладу аутистичного спектра у дітей. Про результати дослідження, опублікованого в журналі JAMA Pediatrics, повідомляє News-Medical.

Дані майже 900 тисяч пар

Науковці проаналізували медичні страхові записи 893 212 пар матерів і дітей, які були зареєстровані в програмі Medicaid. До вибірки увійшли діти, народжені у 2007–2014 роках. Для кожного збільшення середньої концентрації пов’язаних із пожежами частинок PM2.5 на 0,75 мікрограма на кубічний метр упродовж вагітності дослідники зафіксували на 30% вищий ризик подальшого діагнозу РАС.

Найсильніший зв’язок спостерігали для впливу після 15-го тижня вагітності, тобто у другому й третьому триместрах. Автори зазначили, що розвиток мозку триває протягом усієї вагітності, а середні й пізні її етапи можуть бути особливо важливими для вивчення можливого впливу диму на розвиток плода.

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Обмеження дослідження

Дослідники зосередилися на PM2.5 — частинках діаметром 2,5 мікрометра або менше, які здатні проникати глибоко в легені та сприяти запаленню в організмі. Можливі біологічні механізми впливу в цій роботі безпосередньо не досліджували. Оцінки концентрації диму для кожної матері моделювали щотижня за поштовим індексом її місця проживання на території континентальних США.

Робота має спостережний характер, тому не доводить, що дим від лісових пожеж спричиняє аутизм. Її результати також можуть бути обмежено застосовними до інших груп населення, оскільки аналіз охоплював лише учасників Medicaid. Автори вказали на можливий вплив неврахованих чинників і неточностей в оцінюванні рівня забруднення та закликали провести додаткові дослідження.

Під час епізодів задимлення науковці радять вагітним стежити за показниками якості повітря, обмежувати перебування надворі, не допускати потрапляння диму до помешкання та, за можливості, користуватися системами фільтрації повітря.

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