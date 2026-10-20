На щорічній зустрічі The Menopause Society у Сан-Дієго, США, 20–24 жовтня 2026 року мають представити результати міжнародного дослідження про зв’язок фізичної активності з вираженістю симптомів перименопаузи. В опитуванні взяли участь понад 1800 користувачів застосунку Flo із 87 країн на шести континентах.

Дані опитування

Як повідомляє News-Medical, учасники онлайн-опитування зазначали, як часто вони займаються фізичною активністю: від її повної відсутності до занять понад п’ять днів на тиждень. Вираженість симптомів оцінювали за шкалою Menopause Rating Scale, яка охоплює соматичні, психологічні та урогенітальні прояви.

В аналізі без коригування середні загальні показники за цією шкалою мали статистично значущий обернений зв’язок зі зростанням частоти фізичної активності. Такий зв’язок спостерігали в усіх трьох групах симптомів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Які чинники враховували

Для аналізу зв’язку між частотою активності та показниками шкали дослідники застосували багатофакторні моделі лінійної регресії. До наперед визначених чинників належали вік, індекс маси тіла, статус куріння, супутні захворювання, доступ до медичної допомоги та соціально-демографічний індекс країни.

Авторка доповіді, директорка з науки Flo Health Людмила Жаунова, зазначила, що найсильніший зв’язок фізичної активності спостерігали щодо психологічних симптомів, зокрема зниженого настрою, дратівливості й тривожності. Медична директорка The Menopause Society Стефані Фобіон наголосила, що для кращого розуміння цього зв’язку потрібні додаткові дослідження, хоча регулярна фізична активність є низькоризиковою складовою здорового способу життя в період менопаузального переходу.

Читай нас у