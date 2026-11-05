Дослідження пов’язало гормональний анамнез зі здоров’ям судин мозку — News-Medical

Дослідники встановили зв’язок між тривалішим репродуктивним періодом, застосуванням оральних контрацептивів або менопаузальної гормональної терапії та кращими показниками здоров’я дрібних судин головного мозку в літньому віці. Про результати роботи, опублікованої 4 листопада 2026 року в журналі Neurology, повідомляє News-Medical.

У дослідженні взяли участь 352 жінки віком 70 років, які на початку спостереження не мали когнітивних порушень. Науковці визначали репродуктивний період як кількість років від першої менструації до менопаузи або хірургічного видалення яєчників. У середньому він становив 37 років.

Результати МРТ-обстежень

Учасницям провели магнітно-резонансну томографію мозку у 70 та 75 років. Дослідники оцінювали чотири ознаки хвороби дрібних судин мозку: гіперінтенсивності білої речовини, мікрокрововиливи, лакуни та помірне або значне розширення просторів навколо кровоносних судин. Кожній учасниці присвоювали від нуля до чотирьох балів залежно від кількості виявлених ознак.

Після врахування рівня освіти, кількості вагітностей і загальної тривалості грудного вигодовування триваліший репродуктивний період пов’язали з на 8% нижчими шансами мати щонайменше дві ознаки ураження дрібних судин. Хвороба дрібних судин мозку уражає невеликі кровоносні судини та асоціюється з інсультом, когнітивними порушеннями й деменцією.

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Застосування гормональної терапії

Серед учасниць 73% коли-небудь застосовували протизаплідні таблетки, а 61% користувалися або на час дослідження користувалися менопаузальною гормональною терапією. Після коригування даних з урахуванням, зокрема, гіпертонії та серцевих захворювань, у жінок із досвідом такої терапії ризик більшого тягаря ураження дрібних судин був на 59% нижчим. У них також рідше фіксували мікрокрововиливи та розширення периваскулярних просторів.

Застосування оральних контрацептивів і менопаузальної гормональної терапії також асоціювалося з кращою цілісністю мікроструктури білої речовини — раннім показником здоровішої мозкової тканини. Найсприятливіші судинні показники мали учасниці, які спершу застосовували оральні контрацептиви, а згодом проходили менопаузальну гормональну терапію.

Автори наголосили, що робота виявляє статистичний зв’язок, але не доводить причинно-наслідкової дії гормонів чи тривалості репродуктивного періоду на здоров’я мозку. Дані про гормональну терапію учасниці повідомляли під час інтерв’ю, тому можливі неточності спогадів; також дослідники не відстежували рівень гормонів упродовж життя та не мали детальної інформації про застосування препаратів.

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