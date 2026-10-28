Дослідження пов’язало якість колоноскопії з виявленням поліпів — News-Medical

У Великій Британії науковці провели перший загальнонаціональний аналіз якості колоноскопічного нагляду за пацієнтами із запальними захворюваннями кишківника. Дослідження виявило, що регулярний досвід фахівця, більше часу на процедуру та застосування спеціального барвника для кращої видимості були пов’язані з частішим виявленням поліпів, повідомляє News-Medical.

Майже 16 тисяч процедур

Роботу очолили дослідники Единбурзького університету. Вони проаналізували дані Національної бази даних ендоскопії, що охоплює приблизно 65% ендоскопічних підрозділів Сполученого Королівства. До вибірки увійшли майже 16 тисяч процедур, проведених у 2024 році 4 669 ендоскопістами.

Автори назвали дослідження найбільшим у світі у своєму типі. Менше ніж один із п’яти фахівців виконував такі обстеження щонайменше раз на місяць. Водночас ця група провела 57% усіх процедур, включених до аналізу.

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Нагляд за пацієнтами із ЗЗК

Пацієнти із запальними захворюваннями кишківника, зокрема хворобою Крона або виразковим колітом, мають підвищений ризик раку кишківника. Регулярні ендоскопічні обстеження дають змогу виявляти ранні зміни. Такі перевірки часто планують разом з іншими лікарняними процедурами, що може ускладнювати організацію послідовного нагляду.

Дослідники зазначили, що база даних не містила результатів лабораторного дослідження видалених поліпів. Тому аналіз не дає змоги встановити, чи пов’язані виявлені відмінності зі зменшенням кількості випадків раку. Автори вважають, що потрібні подальші дослідження, аби визначити, чи сприятимуть більш послідовні підходи до нагляду та виділений час для процедур кращому виявленню передракових змін.

Результати опублікували в Journal of Crohn’s and Colitis. У співпраці брали участь клініцисти й науковці з організацій Національної служби охорони здоров’я та університетів усіх чотирьох частин Великої Британії.

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