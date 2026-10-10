Дослідження пов’язало канабіс із гіршою якістю сну — News-Medical

У США дослідження Northwestern Medicine пов’язало тривале та нещодавнє вживання канабісу з гіршими об’єктивними показниками якості сну. Водночас учасники, які вживали канабіс, переважно не оцінювали свій сон як гірший, ніж люди, котрі його не вживали, повідомляє News-Medical.

Дані 35-річного спостереження

Науковці проаналізували дані 1266 учасників тривалого дослідження CARDIA, яке розпочали у 1985–1986 роках і в якому спостерігали за темношкірими та білими дорослими у США. Вживання канабісу фіксували від молодого дорослого віку до середнього віку протягом майже 35 років.

У середньому віці учасники протягом тижня носили на зап’ясті пристрій для моніторингу сну та заповнювали опитувальники. Люди з вищим сукупним рівнем вживання канабісу проводили меншу частку ночі уві сні, частіше мали фрагментований сон і довше не спали після первинного засинання.

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Самооцінка не збіглася з показниками пристроїв

Схожі закономірності виявили й серед тих, хто вживав канабіс нещодавно: порівняно з людьми, які ніколи його не вживали, вони частіше мали нижчу ефективність сну, більшу фрагментацію сну та довші періоди неспання. Також вони частіше спали понад вісім годин за ніч.

Після врахування віку, статі, раси, куріння, вживання алкоголю, фізичної активності, депресії, хронічних захворювань та інших речовин зв’язок між вживанням канабісу й гіршими об’єктивними показниками сну зберігався. Дослідження, опубліковане 9 жовтня в JAMA Network Open, не встановлювало, чи є канабіс безпосередньою причиною проблем зі сном. Автори також не розрізняли способи його вживання, зокрема куріння та вживання їстівних продуктів із канабісом.

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