Дослідження пов’язало коливання самотності з ризиком ССЗ — News-Medical

Дослідження за участю 10 823 людей у Китаї віком від 45 років виявило зв’язок між певними поєднаннями соціальної ізоляції та самотності й вищим ризиком серцево-судинних захворювань. Найвищий ризик зафіксували серед учасників із помірною соціальною ізоляцією та мінливим відчуттям самотності: він був на 53% вищим, ніж у порівняльній групі, повідомляє News-Medical.

Спостереження тривали дев’ять років

Науковці проаналізували дані China Health and Retirement Longitudinal Study, зібрані у 2011–2020 роках. Учасників, які на початку дослідження вже мали серцево-судинні захворювання, до аналізу не включали. За час спостереження зафіксували 2 589 нових випадків серцево-судинних захворювань.

Соціальну ізоляцію оцінювали за п’ятьма показниками: сімейним станом, умовами проживання, контактами з дітьми, участю в соціальному житті та проживанням у сільській місцевості. Самотність визначали за відповіддю на запитання про те, як часто учасник почувався самотнім протягом попереднього тижня.

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Які групи мали вищий ризик

Порівняльною групою були учасники з помірною соціальною ізоляцією та низьким рівнем самотності. У групі з мінливим відчуттям самотності її рівень спершу знижувався, різко зріс між 2013 і 2018 роками, а до 2020 року знову зменшився. Учасники з високими рівнями і соціальної ізоляції, і самотності також мали на 29% вищий ризик серцево-судинних захворювань.

Водночас у групі з високою соціальною ізоляцією та низьким рівнем самотності статистично значущої різниці з порівняльною групою не виявили. Автори застерігають, що це не означає нешкідливості ізоляції або захисного ефекту низької самотності.

Дослідження має спостережний характер, тому не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Дані про серцево-судинні події ґрунтувалися на повідомлених учасниками діагнозах лікарів, а самотність вимірювали лише одним запитанням. Дослідники зазначили, що необхідні подальші роботи, аби з’ясувати, чи може поліпшення соціальних зв’язків знизити серцево-судинний ризик.

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