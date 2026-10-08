Дослідження пов’язало комерційні лікарні з вищою смертністю — News-Medical

Дослідники проаналізували результати лікування понад 1,17 млн пацієнтів у 941 лікарні невідкладної допомоги для дорослих у 10 штатах. Вони виявили, що в комерційних закладах показники смертності та повторних госпіталізацій були вищими, ніж у неприбуткових. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження науковців Школи медсестринства Пенсильванського університету та Інституту економіки охорони здоров’я Леонарда Девіса.

Вищі показники смертності та реадмісій

Науковці порівняли 143 комерційні та 798 неприбуткових лікарень. За їхніми даними, у комерційних закладах фіксували приблизно на 11 смертей більше на кожні 1 000 госпіталізацій терапевтичних пацієнтів і на п’ять смертей більше на 1 000 госпіталізацій хірургічних пацієнтів.

Також у таких лікарнях частіше відбувалися повторні госпіталізації протягом 30 днів. Для терапевтичних пацієнтів різниця становила 2,04 відсоткового пункту, або приблизно 20 додаткових повторних госпіталізацій на 1 000 виписок. Для хірургічних пацієнтів показник був вищим на 1,76 відсоткового пункту — орієнтовно на 18 випадків на 1 000 виписок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Навантаження на медсестер

Автори дослідження вказали, що відмінності в укомплектованості медсестрами частково пояснювали зафіксовану нижчу якість допомоги в комерційних лікарнях і були основним поясненням вищої смертності. Зокрема, 71% медсестер у таких закладах заявили, що навантаження за кількістю закріплених за ними пацієнтів не є безпечним.

Відмінності в кадровому забезпеченні, за оцінкою дослідників, пояснювали 16% різниці в повторних госпіталізаціях терапевтичних пацієнтів та 30% — хірургічних. Пацієнти також нижче оцінювали комерційні лікарні, а медсестри частіше повідомляли про професійне вигорання та рідше були готові рекомендувати свій заклад як місце для лікування або працевлаштування.

Дослідники запропонували встановлювати мінімальні вимоги щодо безпечної кількості медсестер і підвищувати прозорість даних про форму власності лікарень. Роботу опублікували у відкритому доступі в журналі Medical Care.

Читай нас у