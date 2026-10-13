Дослідження пов’язало препарати GLP-1 з відшаруванням нігтів — ScienceDaily

Міжнародне контрольоване дослідження, представлене на Конгресі Європейської академії дерматології та венерології 2026 року, виявило зв’язок між застосуванням препаратів GLP-1 і частішими повідомленнями про проблеми з нігтями. Як повідомляє ScienceDaily, 39% людей, які приймали такі ліки, повідомили про відшарування нігтя — відокремлення нігтя від шкіри під ним. Серед тих, хто не застосовував препарати, цей показник становив 9%.

Дослідники порівняли відповіді 575 користувачів препаратів GLP-1 із 1329 людьми з ожирінням та/або діабетом 2 типу, які ніколи не вживали таких ліків. Учасників залучили у Франції, США, Бразилії та Мексиці. Щонайменше один розлад нігтів зазначили 66% користувачів препаратів проти 53% у контрольній групі. Зміну кольору нігтів повідомили 46% учасників, які приймали GLP-1, і 17% тих, хто не приймав ці препарати.

Втрата ваги не пояснила всі відмінності

Автори перевірили, чи можуть зміни бути пов’язані винятково зі зниженням маси тіла. Навіть у вибірці учасників, які худнули, користувачі GLP-1 частіше повідомляли про проблеми з нігтями. Після врахування наявних шкірних захворювань і дефіциту поживних речовин відшарування та зміна кольору нігтів усе одно траплялися в цій групі приблизно у два-три рази частіше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас дослідники наголосили, що результати демонструють асоціацію, а не доводять причинного зв’язку між ліками та розладами нігтів. Приблизно половина користувачів препаратів заявила, що мала проблеми з нігтями ще до початку терапії.

Повідомлення про випадіння волосся

У супутньому дослідженні тієї самої групи учасників 50% користувачів GLP-1 повідомили про незвичне випадіння волосся проти 34% у контрольній групі. Зменшення об’єму або густоти волосся відзначили 42% користувачів препаратів і 19% тих, хто їх не застосовував. Про випадіння волосся, яке почалося після старту лікування, заявили 26% учасників групи GLP-1 проти 12% у контрольній групі. Почервоніння шкіри голови учасники групи GLP-1 також повідомляли приблизно втричі частіше.

Обидва дослідження мали поперечний дизайн і ґрунтувалися на повідомленнях учасників, а не на стандартизованих клінічних оглядах. Науковці планують проспективні дослідження зі спостереженням від початку лікування. Вони зазначили, що такі симптоми зазвичай є доброякісними, а припиняти терапію самостійно не слід: про зміни нігтів, випадіння волосся, свербіж або почервоніння шкіри голови варто повідомити лікаря.

Читай нас у