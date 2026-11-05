Дослідження пов’язало психоделіки зі стійкими змінами зорового сприйняття — News-Medical

Дослідники Єльської школи медицини виявили зв’язок між стійкими змінами сприйняття після вживання психоделіків і більшою кількістю помилок у візуальному тесті. Люди з такими ефектами частіше повідомляли, що бачать неіснуючі смуги у візуальному шумі. Результати дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, описує News-Medical.

Автори назвали ці явища стійкими перцептивними аномаліями. Йдеться, зокрема, про суб’єктивно яскравіші кольори та інші зорові зміни, що, за повідомленнями учасників, починалися після вживання психоделіків, зокрема псилоцибіну або ЛСД. Подібні симптоми раніше пов’язували з розладом стійкого сприйняття після галюциногенів, однак для такого діагнозу необхідні клінічно значущий дистрес і порушення повсякденного функціонування.

Понад половина учасників повідомили про зміни

У дослідженні взяли участь 186 людей, які вживали психоделіки; переважно їх залучили через онлайн-форуми. Понад половина респондентів повідомили, що після такого досвіду мали стійкі перцептивні аномалії. Водночас більш як 90% учасників не зазначили, що ці зміни викликали в них дистрес.

Найпоширенішим ефектом було суб’єктивне відчуття яскравіших кольорів. Дослідники також виявили, що учасники, які почали вживати психоделіки у молодшому віці, частіше повідомляли про такі зміни. Науковці зазначили, що це узгоджується з попередніми спостереженнями про вищу поширеність подібних ефектів серед підлітків порівняно з дорослими.

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Тест на умовні галюцинації

Під час експерименту учасникам подавали звук разом із ледь помітними смугами на тлі візуального шуму. Після того як люди звикали пов’язувати звук зі смугами, дослідники відтворювали тон без зображення. Учасники зі стійкими ефектами після психоделіків частіше повідомляли, що бачать смуги, хоча їх не було, були впевненіші у таких відповідях і гірше відрізняли реальні смуги від візуального шуму.

За висновком авторів, результати радше вказують на «шумну» роботу зорової системи, яка швидше фіксує сигнал навіть там, де його немає, а не на посилення впливу очікувань на сприйняття. Водночас дослідження не доводить, що психоделіки спричиняють ці зміни: вибірка складалася з онлайн-волонтерів і може не відображати всіх людей, які вживали такі речовини.

Науковці також зауважили, що перцептивні аномалії можуть нагадувати неспецифічні симптоми продромального періоду психозу. Водночас ризик для людей, які вже мають схильність до психотичних розладів, залишається недостатньо вивченим.

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