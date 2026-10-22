Дослідження пов’язало ранній супровід зі нижчим ризиком рецидиву й смерті — News-Medical

Дослідники Університету Піттсбурга виявили зв’язок між раннім початком мультидисциплінарного супроводу пацієнтів із раком голови та шиї та кращими онкологічними результатами. Учасники, які звернулися до клініки супроводу до або на початку променевої терапії, мали нижчий ризик рецидиву та смерті протягом трьох років після лікування, повідомляє News-Medical.

Дані 471 пацієнта

Науковці проаналізували дані 471 пацієнта з раком голови та шиї, з яких 148 отримували ранній супровід. Пацієнти цієї групи приблизно вдвічі рідше пропускали або припиняли променеву терапію, ніж ті, хто долучився до програми після лікування.

Зв’язок між раннім супроводом і нижчим ризиком рецидиву та смерті зберігався після врахування прихильності до променевої терапії. Автори зазначили, що це свідчить: можливі переваги раннього втручання можуть не обмежуватися завершенням призначеного курсу променевої терапії.

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Що включає супровід

Супровід онкопацієнтів передбачає тривалу багатопрофільну підтримку: увагу до фізичного та психічного здоров’я, контроль симптомів і спостереження за можливим поверненням хвороби. В ідеалі він має починатися від моменту встановлення діагнозу, проте на практиці таку допомогу частіше акцентують після завершення лікування.

У клініці UPMC Hillman пацієнтів за один день консультує команда фахівців із мовленнєвої терапії, фізичної терапії, харчування та стоматологічної допомоги. Після консультацій пацієнт, його онкологічна команда та лікар первинної ланки отримують підсумок лікування і план подальшого догляду. Результати дослідження опублікували в журналі JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

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