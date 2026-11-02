Дослідження пов’язало тромбектомію з нижчою смертністю при ТЕЛА — News-Medical

Систематичний огляд і метааналіз, представлений на TCT 2026 та одночасно опублікований у Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions, пов’язав механічну тромбектомію з нижчою коротко- та довгостроковою смертністю серед пацієнтів із легеневою емболією проміжного ризику порівняно із застосуванням лише антикоагулянтів. Про це повідомляє News-Medical.

Дані 12 досліджень

Автори проаналізували 12 досліджень за участю 4268 пацієнтів. Механічну тромбектомію провели 1878 учасникам, або 44% від загальної кількості.

За результатами основного аналізу, процедура асоціювалася з нижчою смертністю через 30 днів, один рік і два роки. Також вона була пов’язана з меншим ризиком хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії.

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Потреба в рандомізованих дослідженнях

В аналізі чутливості, до якого включили лише дослідження виключно пацієнтів із легеневою емболією проміжного ризику, 30-денна смертність була подібною в обох групах лікування. Водночас нижчий ризик хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії залишався статистично значущим.

За словами автора дослідження Махмуда Ісмайла, лікаря-стажиста з інтервенційної кардіології та асистента-професора Mayo Clinic, більшість доступних доказів мають спостережний характер. Він зазначив, що потрібні більші рандомізовані дослідження для підтвердження цих висновків і визначення пацієнтів, які можуть найбільше скористатися тромбектомією. Дані щодо однорічної та дворічної смертності в аналізі чутливості не об’єднували, оскільки кожен показник повідомляло лише одне дослідження.

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