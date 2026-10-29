Дослідження: позашкільні програми майже подвоюють активність дітей — News-Medical

У Норвегії дослідники Університету Агдера встановили, що діти були значно активнішими після уроків у дні, коли відвідували позашкільні програми, ніж коли одразу йшли додому. У дослідженні взяли участь 59 дітей, які щонайменше раз на тиждень відвідували спортивно-дозвіллєву програму IFO, групу продовженого дня SFO та один день після школи йшли додому.

Як повідомляє News-Medical, учасники протягом тижня носили на стегні акселерометри — пристрої для вимірювання рухової активності. Це дозволило дослідникам порівняти показники дітей у різні дні без опитувань самих учасників або їхніх батьків.

Порівняння програм

У середньому в дні відвідування IFO діти мали 88 хвилин помірної або інтенсивної фізичної активності, а в дні перебування у SFO — 81 хвилину. Різниця між цими показниками не була статистично значущою, зокрема через невелику вибірку.

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У проміжку між 13:00 та 16:00 різниця була помітнішою: учасники рухалися з помірною або високою інтенсивністю 30 хвилин у дні IFO та 22 хвилини у дні SFO. Дослідники наголосили, що IFO не варто сприймати лише як спортивну секцію: програма передбачає організовані ігри та інші заняття під наглядом дорослих.

Різниця з днями вдома

Найбільшу відмінність науковці зафіксували, порівнюючи позашкільні заняття з днями, коли діти після уроків ішли додому. У період із 13:00 до 16:00 вони мали лише 17 хвилин помірної або інтенсивної активності — приблизно вдвічі менше, ніж під час перебування у позашкільній групі.

Дослідження проводили взимку. Загалом 73% учасників досягали рекомендованого щоденного рівня фізичної активності, а хлопці в середньому були активнішими за дівчат. Автори вважають, що для залучення дівчат до рухової активності потрібні кращі умови та формати занять.

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