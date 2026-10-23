Дослідження: ризик самоушкодження найвищий до лікування СДУГ — News-Medical

У системах охорони здоров’я Гонконгу, Нової Зеландії, Південної Кореї, Тайваню та Великої Британії міжнародне дослідження, очолюване Астонським університетом, показало: серед людей із синдромом дефіциту уваги й гіперактивності найвищий ризик самоушкодження фіксували впродовж 90 днів безпосередньо перед початком приймання препаратів від СДУГ. Після початку лікування цей ризик був нижчим, хоча й залишався підвищеним.

Дані понад 460 тисяч пацієнтів

Як повідомляє News-Medical, науковці проаналізували дані більш ніж 460 тисяч людей. До вибірки увійшли пацієнти, які розпочали курс медикаментозного лікування СДУГ і мали зареєстровані випадки самоушкодження у 2001–2020 роках.

Дослідники порівняли період у 90 днів до початку лікування, перші 90 днів приймання препаратів і подальший період терапії з періодами без медикаментозного лікування. У всіх п’яти системах охорони здоров’я найвищий ризик припав на час безпосередньо перед стартом терапії.

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Потреба в ранній підтримці

Керівниця дослідження, викладачка фармації докторка Адрієнн Чан, зазначила, що люди нерідко побоюються, ніби препарати від СДУГ самі по собі підвищують ризик самоушкодження. За її словами, результати свідчать, що багато пацієнтів перебувають у найвразливішому стані ще до початку терапії.

Автори наголосили на необхідності ретельного спостереження за людьми із СДУГ, зокрема за тими, чиї симптоми посилюються перед початком лікування. Надалі вони планують досліджувати інші наслідки медикаментозної терапії, зокрема переривання та відновлення лікування, а також можливий внесок етнічності й соціально-економічного неблагополуччя в нерівність допомоги людям із СДУГ у різних системах охорони здоров’я.

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