Дослідження Rutgers: 52,5% молоді США грали в азартні ігри — News-Medical

У США 52,5% людей віком від 13 до 27 років повідомили, що грали в азартні ігри протягом попереднього року. Серед підлітків 13–17 років цей показник становив 42,7%. Такі результати отримали дослідники Центру вивчення азартних ігор Школи соціальної роботи Ратгерського університету, повідомляє News-Medical.

У національному дослідженні, яке стало першим у США майже за 20 років для цієї вікової групи, опитали 1677 молодих американців. Учасників запитували про 21 вид активностей: від бінго, розіграшів та ігор на майстерність до ставок на спорт і кіберспорт, торгівлі криптовалютою та ставок на ринках прогнозів. Дослідження охоплювало як онлайн-, так і офлайн-активності.

Ризик серед підлітків

До групи високого ризику проблемної азартної гри дослідники віднесли 5,4% усіх опитаних. Серед тих, хто грав протягом року, 39,5% мали певні симптоми проблемної азартної гри, а 10,3% належали до групи високого ризику. Серед підлітків, які грали в азартні ігри, до цієї групи віднесли близько 11%, хоча вони не досягли законного віку для участі в регульованих азартних іграх.

Рівень високого ризику серед гравців був подібним у дівчат і хлопців: 10,7% проти 9,9%. Серед респондентів, які грали, до групи високого ризику віднесли 17,7% темношкірих американців, 12,8% латиноамериканців і 6,4% білих американців. Найвищі показники також зафіксували серед гравців із домогосподарств із річним доходом менш як 10 тисяч доларів — майже 30%.

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Вплив родини та цифрових платформ

Зв’язок з азартними іграми виявили і в родинному середовищі. Про те, що хтось із членів сім’ї або домогосподарства грає, заявили 41,1% опитаних, зокрема 51,5% підлітків. Ті, хто вважав, що член родини має проблему з азартними іграми, більш ніж уп’ятеро частіше належали до групи високого ризику. Учасники, які грали разом із членом родини, більш ніж учетверо частіше належали до цієї групи.

Приблизно 40% учасників, які робили ставки на ринках прогнозів, а також 41% користувачів соціальних казино були віднесені до групи високого ризику. Серед усіх гравців 46% поєднували онлайн- та офлайн-формати. Для учасників із високим ризиком цей показник сягнув 65,4%, а 52,5% із них грали щонайменше раз на тиждень.

Супутні проблеми зі здоров’ям

Учасники, які грали в азартні ігри, частіше повідомляли про вживання алкоголю, епізоди надмірного вживання алкоголю, вживання наркотиків, надмірне використання соціальних мереж і надмірні покупки, ніж ті, хто не грав. Серед респондентів із високим ризиком 52,8% повідомили про тривожність, 38,4% — про депресію, а 13,1% — про суїцидальні думки. Дослідники рекомендували починати профілактичну освіту в середній ланці школи та посилити нагляд за новими продуктами, схожими на азартні ігри.

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