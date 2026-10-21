Дослідження: симптоми післяпологового психозу приписують блюзу — News-Medical

Дослідження за участю 15 австралійок, яким упродовж останніх 10 років діагностували післяпологовий психоз, виявило труднощі з отриманням своєчасної медичної допомоги. Учасниці повідомили, що неодноразово зверталися по медичну допомогу й підтримку, але стикалися із запізнілим розпізнаванням стану, недостатнім оцінюванням, а іноді — зі знеціненням або применшенням їхніх скарг.

Звернення по допомогу

Як повідомляє News-Medical, негативний досвід був особливо значущим на ранньому етапі хвороби, коли жінки активно шукали допомоги. Їхні симптоми нерідко відкидали або помилково приписували поширенішим післяпологовим станам, зокрема тривожності, нестачі сну чи післяпологовому блюзу.

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Можливі прояви

Післяпологовий психоз зазвичай виникає впродовж перших двох тижнів після пологів. Його проявами можуть бути гостра манія, депресія, маячні ідеї та/або галюцинації. Також можливі порушення сну, нетиповий зміст думок, дратівливість, перепади настрою, параноя, неспокій і кататонія.

Результати роботи, опублікованої в Journal of Advanced Nursing, вказують на потребу підвищувати обізнаність медичних працівників про післяпологовий психоз, своєчасно й ретельно оцінювати стан пацієнток та враховувати їхній досвід під час звернення по допомогу.

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