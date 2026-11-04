Дослідження: цифрова терапія RELAX зменшила тривожність під час вагітності — News-Medical

Дослідники Королівського коледжу Лондона повідомили, що цифрова програма RELAX у клінічному дослідженні зменшила рівень тривожності у вагітних людей із високими показниками повторюваного негативного мислення. Як повідомляє News-Medical, результати рандомізованого дослідження опублікували в журналі JAMA Network Open.

У випробуванні взяли участь 268 людей віком від 18 років, які перебували на 16–28 тижні вагітності. Учасники мали високі показники повторюваного негативного мислення та рівень тривожності до помірного, але не мали чинного психіатричного діагнозу чи ризику самогубства. Їх випадковим чином розподілили між групою RELAX зі звичайною допомогою та групою, яка отримувала лише звичайну допомогу.

Як працювала програма

До групи RELAX увійшли 134 учасники. Протягом чотирьох тижнів вони проходили 12 коротких онлайн-сеансів на ноутбуці або планшеті, продовжуючи отримувати звичайну медичну допомогу. Кожен сеанс містив 30 сценаріїв, пов’язаних із вагітністю або повсякденними ситуаціями.

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Сценарії описували неоднозначні обставини, які можна було інтерпретувати позитивно, нейтрально або негативно. Програма була спрямована на те, щоб навчити учасників формувати більш позитивні інтерпретації та працювати з хвилюванням і схильністю до тривалого обмірковування негативних варіантів розвитку подій.

Результати випробування

Автори повідомили, що RELAX у поєднанні зі звичайною допомогою значуще зменшила тривожність до та після пологів порівняно зі звичайною допомогою. У групі цифрової терапії також зафіксували нижчі рівні депресії до й після пологів, а також нижчий рівень повторюваного негативного мислення.

Щонайменше 10 із 12 сеансів завершили 81,3% учасників групи RELAX. Більшість із них позитивно оцінили досвід користування програмою та зазначили, що рекомендували б її іншим. Дослідницька команда розробляє програму у форматі застосунку LENS4Pregnancy.

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